硅谷亞洲藝術中心 舉辦朱偉人、龔行憲書法義展

硅谷亞洲藝術中心即日起至4月1日舉辦朱偉人(左)、龔行憲慈善書法義展。(硅谷亞洲藝術中心提供)

硅谷亞洲藝術中心即日起至4月1日舉辦「朱偉人、龔行憲慈善書法義展Charity Sales」。本次義展由兩位在科技與創投領域成就卓著、同時長期關懷社會公益的企業家，朱偉人與龔行憲博士共同發起。

朱偉人1948年生於上海，幼年隨家人移居香港，少年時期於戰亂中的越南度過，1975年以越南難民身分抵達美國，展開其在硅谷的奮鬥歷程。1977年，他創辦Universal半導體公司，成為早期在矽谷創業的華人科技企業家之一。

朱偉人積極參與華人社群事務是亞杰商會創辦人之一，亦曾擔任美西玉山科技協會會長，長期推動華人社群發展與交流。他致力於教育公益，參與創辦「欣欣教育基金會」；並支持清華大學「思源」獎學金與人才培育計畫，培養具備全球視野與社會責任感的青年。

朱偉人的書法之路起於1992年。他長期臨習顏真卿與柳公權書風，作品呈現出端莊典雅、氣度沉穩的風格。原本無意公開展示，近年整理舊作時，遂萌生以書法義賣回饋社會的想法。

龔行憲1945年出生於重慶，幼年隨家人赴台成長，畢業於國立成功大學電機系，後赴美深造，取得德州大學奧斯汀分校電機工程碩士、柏克萊加大電機工程博士，並於聖塔克拉拉大學獲得MBA學位。其後長期於矽谷發展，從工程師走向創業與投資。

1983年，龔行憲參與創立光通訊公司SDL並擔任製造副總裁。他在台灣創立華星光通，帶領公司成為全球重要光纖元件供應商並成功上市，被業界譽為「光纖教父」。他亦為橡子園創投合夥人，持續支持科技創新與新創發展。

龔行憲曾擔任佛利蒙聯合高中學區委員，並參與多個教育與公益組織董事會。2010年，他獲加州州長任命為加州州立大學董事，並於2011年獲亞洲太平洋基金會表彰其對社區與文化融合的貢獻。

龔行憲與書法的緣分始於中學時期，曾臨習顏魯公「雙鶴銘」與柳公權「玄秘塔」。1990年前後，在師長鼓勵下重新提筆，專注於懸腕運筆與書法修習。

此次慈善書法義展中，兩位企業家慷慨捐出多年創作與珍藏的書法作品進行靜標義賣。所有義賣所得將全數捐贈予三家灣區501(c)(3)公益機構：欣欣教育基金會、華人特殊兒童之友，以及北加州華人文化體育協會，用以支持教

育發展、關懷特殊兒童及推動社區文化活動。

硅谷亞洲藝術中心館長舒建紹說：「自2004年成立以來，我們長期致力於文化藝術的推廣與跨文化交流，並持續關注社區與社會發展。期望透過本次展覽，凝聚社會善意，讓藝術的價值在分享與關懷中持續延伸。」

展覽地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。www.artshu.com； （408）248-2698，免費入場及停車。