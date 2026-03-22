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匯聚逾270位作家…沙加緬度4月書展 打造閱讀盛會

編譯組╱綜合報導
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沙加緬度書展將於4月19日登場。(取自主辦單位官網)
沙加緬度書展將於4月19日登場。(取自主辦單位官網)

沙加緬度蜂報報導，年度文化盛事沙加緬度書展（Sacramento Book Festival）將於4月19日登場。今年邁入第三屆的書展，主辦單位強調將以「比以往更盛大、更精彩」為目標，全程免費開放民眾參加，打造結合閱讀、文化與社區參與的多元活動平台。

本屆書展將匯集超過270位作家參與，涵蓋小說、非小說、兒童文學等多元領域，讓讀者、書迷有機會與作者面對面交流。活動當天，還將在Harrison-Shepard Hall安排多場專題座談，聚焦於寫作創作、出版趨勢及閱讀文化，提供文學愛好者深入了解書籍背後故事的機會。此外，現場也設計「5分鐘短篇故事」的街頭閱讀活動，由在地作家帶來精簡而富創意的作品，增添互動與趣味性。

除了文學活動，書展也強調親子與休閒體驗，現場設有兒童專區，提供適合家庭參與的閱讀與遊戲空間；引進多輛美食餐車與咖啡攤位，營造輕鬆愜意的逛展氛圍；主辦單位還推出「集章闖關」活動，民眾透過完成指定任務即可參加抽獎，有機會獲得劇院季票、芭蕾舞門票及餐廳餐券等豐富獎品，提升整體參與感。

今年書展並持續結合公益行動，將舉辦圖書募捐活動，支持Mustard Seed School及Loaves and Fishes計畫，為無家可歸的兒童與成人提供閱讀資源。主辦單位呼籲民眾捐贈書與練習本，讓閱讀的力量延伸至弱勢族群。

書展共同主辦人史谷立(Tim Schooley)表示，首屆書展與McKinley Park農夫市集合作舉辦時，就發現當地對書展的需求非常高。即使宣傳有限，仍吸引大量書迷到場。「當時來了數千人，讓我們應接不暇，」他說。「所以今年我們要擴大規模……場地更大，而且全部在室內，不會像去年那樣受到天氣影響，這次一定會非常有趣。」

書展活動時間自4月19日星期日上午10時至下午5時，地點在河流公園(River Park)的Scottish Rite Masonic Center。

史谷立表示，沙加緬度書展最初是為了推廣地區閱讀風氣，由加州作家俱樂部沙加緬度分會發起，如今已自然成長壯大。「我們發現沙加緬度已經很久沒有真正的書展了，」他說。「所以我們決定試試看。」

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