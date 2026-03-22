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咖啡+市集 星巴克新門市機場試點

編譯組╱綜合報導
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結合「咖啡館+市集」的星巴克新型態門市，在沙加緬度機場試點。(取自沙加緬度機場臉書)
結合「咖啡館+市集」的星巴克新型態門市，在沙加緬度機場試點。(取自沙加緬度機場臉書)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度國際機場近日成為全球知名咖啡連鎖品牌星巴克全新門市概念的試點之一。在機場推動近20家餐飲與商業設施全面翻新的計畫中，兩間嶄新的星巴克門市亮相，並引入前所未見的創新模式。

在沙加緬度機場A航廈內，無論是在安檢前或安檢後，標誌性的星巴克綠白色美人魚標誌不僅代表著咖啡，更結合了零售市集功能。沙加緬度機場與開發合作夥伴HMSHost攜手推出全美首創的「星巴克咖啡館+市集」混合型門市。HMSHost營運總監柏奇（Scott Birch）表示，這項計畫經過多年籌備，透過與機場團隊的密切合作終於實現，並對能向旅客推出感到興奮。

該咖啡館附設的市集販售多種旅客熟悉的商品，例如雜誌、頸枕及包裝零食，同時也提供具有沙加緬度在地特色的商品。安檢前的門市設有Sycamore Market，安檢後則設有由零售巨頭Hudson經營的Golden Grove Marketplace。

柏奇指出，沙加緬度機場會被選為此創新概念的首發地點，是因為該機場已證明是新型零售體驗的理想測試場域。他表示，該機場長期位居全美成長最快的中型機場之一，旅客對創新與體驗式消費的接受度高。

根據柏奇的說法，門市在營運的前三個月表現亮眼，約有四成咖啡顧客同時也會購買市集商品，其中以加州主題服飾最受歡迎。雖然店內多數商品來自全國及國際品牌，但也特別設置專區，支持沙加緬度在地小型企業。

在「在地選品（Shop Local）」專區中，旅客可購買如Ginger Elizabeth巧克力、The Bee Box蜂蜜禮盒，以及Carmazzi Caramel Corn的小包裝焦糖爆米花等商品。柏奇表示，目前還有另外七家北加州企業的產品輪流上架。

沙加緬度國際機場正接近其歷時多年的商業設施翻新計畫尾聲。該計畫已更換多家速食與全服務餐廳，並引進十多家來自沙加緬度在地的品牌進駐機場，以強化地方特色與旅客體驗。

星巴克 咖啡

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