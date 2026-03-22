咖啡+市集 星巴克新門市機場試點

結合「咖啡館+市集」的星巴克新型態門市，在沙加緬度機場試點。(取自沙加緬度機場臉書)

沙加緬度蜂報報導，沙加緬度國際機場近日成為全球知名咖啡 連鎖品牌星巴克 全新門市概念的試點之一。在機場推動近20家餐飲與商業設施全面翻新的計畫中，兩間嶄新的星巴克門市亮相，並引入前所未見的創新模式。

在沙加緬度機場A航廈內，無論是在安檢前或安檢後，標誌性的星巴克綠白色美人魚標誌不僅代表著咖啡，更結合了零售市集功能。沙加緬度機場與開發合作夥伴HMSHost攜手推出全美首創的「星巴克咖啡館+市集」混合型門市。HMSHost營運總監柏奇（Scott Birch）表示，這項計畫經過多年籌備，透過與機場團隊的密切合作終於實現，並對能向旅客推出感到興奮。

該咖啡館附設的市集販售多種旅客熟悉的商品，例如雜誌、頸枕及包裝零食，同時也提供具有沙加緬度在地特色的商品。安檢前的門市設有Sycamore Market，安檢後則設有由零售巨頭Hudson經營的Golden Grove Marketplace。

柏奇指出，沙加緬度機場會被選為此創新概念的首發地點，是因為該機場已證明是新型零售體驗的理想測試場域。他表示，該機場長期位居全美成長最快的中型機場之一，旅客對創新與體驗式消費的接受度高。

根據柏奇的說法，門市在營運的前三個月表現亮眼，約有四成咖啡顧客同時也會購買市集商品，其中以加州主題服飾最受歡迎。雖然店內多數商品來自全國及國際品牌，但也特別設置專區，支持沙加緬度在地小型企業。

在「在地選品（Shop Local）」專區中，旅客可購買如Ginger Elizabeth巧克力、The Bee Box蜂蜜禮盒，以及Carmazzi Caramel Corn的小包裝焦糖爆米花等商品。柏奇表示，目前還有另外七家北加州企業的產品輪流上架。

沙加緬度國際機場正接近其歷時多年的商業設施翻新計畫尾聲。該計畫已更換多家速食與全服務餐廳，並引進十多家來自沙加緬度在地的品牌進駐機場，以強化地方特色與旅客體驗。