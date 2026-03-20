灣區經典台語金曲演唱會 500座位邀僑胞免費懷念鄉音

由美國加州排舞協會主辦「經典台語金曲演唱會懷念鄉音歲月」，將於4月4日下午2時在金山灣區僑教中心舉行。(主辦單位提供)

由美國加州排舞協會主辦「經典台語金曲演唱會懷念鄉音歲月」，將於4月4日下午2時在金山灣區僑教中心舉行。本次活動由召集人黃本初統籌策畫，會長林貴香領軍推動，邀請金山灣區多位台語實力唱將攜手「老朋友樂團」現場演奏，共同打造一場全場台語金曲的溫馨盛會。

演唱會免費開放入場，現場規畫500個座位，邀僑胞鄉親齊聚一堂，在熟悉的旋律中重溫青春歲月。林貴香表示，每一種語言的歌曲都有其獨特韻味，而對於在台灣出生、成長的一代人而言，台語歌曲更承載著成長記憶與濃厚鄉情，即使身在海外，對於台語金曲的情感依舊深刻動人。

節目特別依照年代分為四大篇章，包括「第一章經典開聲」、「第二章情歌風華」、「第三章金曲轉型」以及「第四章世代傳唱」，從早期經典老歌到現代創作新聲，完整呈現台語音樂跨越世代的發展軌跡。透過現場樂團伴奏與歌手真情詮釋，帶領觀眾走進一段段熟悉又感動的時光旅程。

黃本初指出，在海外社團中舉辦全場專屬台語歌曲演唱會實屬難得，此次活動希望凝聚灣區僑界力量，讓台語文化在異鄉持續發聲與傳承。誠摯邀請社區民眾踴躍蒞臨，共同見證這場充滿思鄉情懷與文化意義的音樂饗宴。

共200個座位，活動前半小時開放入場。歡迎民眾網路報名，網址為：https://www.eventbrite.com/e/1984363703254?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl。