我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

灣區經典台語金曲演唱會 500座位邀僑胞免費懷念鄉音

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
由美國加州排舞協會主辦「經典台語金曲演唱會懷念鄉音歲月」，將於4月4日下午2時在金山灣區僑教中心舉行。(主辦單位提供)
由美國加州排舞協會主辦「經典台語金曲演唱會懷念鄉音歲月」，將於4月4日下午2時在金山灣區僑教中心舉行。(主辦單位提供)

由美國加州排舞協會主辦「經典台語金曲演唱會懷念鄉音歲月」，將於4月4日下午2時在金山灣區僑教中心舉行。本次活動由召集人黃本初統籌策畫，會長林貴香領軍推動，邀請金山灣區多位台語實力唱將攜手「老朋友樂團」現場演奏，共同打造一場全場台語金曲的溫馨盛會。

演唱會免費開放入場，現場規畫500個座位，邀僑胞鄉親齊聚一堂，在熟悉的旋律中重溫青春歲月。林貴香表示，每一種語言的歌曲都有其獨特韻味，而對於在台灣出生、成長的一代人而言，台語歌曲更承載著成長記憶與濃厚鄉情，即使身在海外，對於台語金曲的情感依舊深刻動人。

節目特別依照年代分為四大篇章，包括「第一章經典開聲」、「第二章情歌風華」、「第三章金曲轉型」以及「第四章世代傳唱」，從早期經典老歌到現代創作新聲，完整呈現台語音樂跨越世代的發展軌跡。透過現場樂團伴奏與歌手真情詮釋，帶領觀眾走進一段段熟悉又感動的時光旅程。

黃本初指出，在海外社團中舉辦全場專屬台語歌曲演唱會實屬難得，此次活動希望凝聚灣區僑界力量，讓台語文化在異鄉持續發聲與傳承。誠摯邀請社區民眾踴躍蒞臨，共同見證這場充滿思鄉情懷與文化意義的音樂饗宴。

共200個座位，活動前半小時開放入場。歡迎民眾網路報名，網址為：https://www.eventbrite.com/e/1984363703254?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

世報陪您半世紀

上一則

腎結石發生率升 史丹福華醫研發預防新藥

下一則

舊金山圖書館跨州共讀計畫「一書一岸」 西岸規模最大

延伸閱讀

電影「大濛」灣區首映 僑胞長輩從頭哭到尾

電影「大濛」灣區首映 僑胞長輩從頭哭到尾
大費城福建同鄉會馬年春節聯歡晚會暨成立26週年慶典

大費城福建同鄉會馬年春節聯歡晚會暨成立26週年慶典
費城長樂公會馬年春節聯歡晚會 鄉親僑胞共慶新春展望新歲

費城長樂公會馬年春節聯歡晚會 鄉親僑胞共慶新春展望新歲
費城台山寧陽會館馬年春節聯歡宴會 鄉親僑胞歡聚一堂共慶新春

費城台山寧陽會館馬年春節聯歡宴會 鄉親僑胞歡聚一堂共慶新春
經典終章！「金聲天后」蔡琴 《不要告別》世界巡迴復活節康州金神見

經典終章！「金聲天后」蔡琴 《不要告別》世界巡迴復活節康州金神見

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港