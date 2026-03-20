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灣區學者張智北：極限中國化 讓Z世代文化轉向

【本報訊】
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台大特聘講座教授、美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，這股被稱為「China Maxxing」（極限中國化）的潮流，正從單純的網路迷因演變為文化反思。（張智北提供）
台大特聘講座教授、美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，這股被稱為「China Maxxing」（極限中國化）的潮流，正從單純的網路迷因演變為文化反思。（張智北提供）

新冠疫情期間，美國社會曾出現強烈的反華情緒，許多在美華人因外貌而遭惡眼相看甚至攻擊。然而短短數年後，隨著社交媒體與全球資訊流動，西方年輕世代對中國的認知卻出現出人意料的反轉。

台大特聘講座教授、美國海軍研究學院特聘教授張智北分析，這股被稱為「China Maxxing」（極限中國化）的潮流，正從單純的網路迷因演變為文化反思，23歲華裔網紅Sherry Zhu的口頭禪「明天你就變成中國人了」（Tomorrow you're turning Chinese）在全球瘋傳，根據BBC與Time的觀察，許多歐美年輕人開始喝溫開水、進屋脫鞋，學習太極，將這種具生活感的「中式養生」視為對西方焦慮文化的一種反思。

他分析，文化影響也體現在遊戲與潮玩領域，中國遊戲「原神」與「黑神話：悟空」在西方大受歡迎，帶動年輕玩家接觸西遊記等中國文化元素。麻將風行之時，中國潮玩公司泡泡瑪特的Labubu也逐漸成為社交媒體上的流行符號。美國政客近年威脅封殺TikTok，反而在部分年輕人中產生逆反心理，促使一些人轉向探索小紅書，而和大量的中國網民直接交談Twitch百萬網紅Hasan Piker近期造訪中國，在影片中展示重慶立體交通、高鐵網絡，支付便捷，與深夜街道的安全，對不少西方觀眾造成認知衝擊。這些影像與許多媒體長期塑造的負面中國形象形成落差。

更深層的轉向也與全球議題觀感有關。一些西方青年開始關注中國在綠能轉型與環保上的投入，以及提供價廉物美的生活物資。相比之下，美國在國際上退出氣候公約，且支持以色列對付巴勒斯坦人民。加上許多西方青年在親眼目睹中國人民的生活滿意度後，對西方政客和媒體對中國的妖魔化感到厭煩和反感，並開始質疑政府打壓中國的做法，其實是為了掩蓋自身基建老舊，犯罪率高，遊民毒品，與物價昂貴的窘境。

張智北分析，這種變化引發保守派不安，紐約郵報認為這股潮流會動搖美國國本，福斯新聞警告這是中共洗腦計謀，用TikTok和Labubu玩偶進行潛意識的心理統戰。然而在網路社群中，不少年輕人對此反諷：如果所謂「洗腦」只是展示更安全與便利的生活，也許真正需要反思的是西方社會自身的問題。

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