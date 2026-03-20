華協中心散房公寓「基頓大廈」翻新重啟 開放參訪

華協中心「基頓大廈」散房翻新重啟。（Google Maps）

華協中心（Chinatown Community Development Center）位於舊金山 華埠的散房（SRO）公寓「基頓大廈」（Clayton Hotel）完成全面翻新升級後，訂於20日（星期五）上午邀請市長羅偉（Daniel Lurie）、加州參議員威善高（Scott Wiener）及州眾議員楊馳馬（Matt Haney）到場參觀，了解老舊可負擔住房翻新後的成果，以及政府持續投資現有住房的重要性。

基頓大廈位於華埠657 Clay St，共有82個單位，是華協中心自1982年起收購及改造的首棟住房物業。當年在前市長范士丹協助下，華協中心以40萬元購入原有散房大樓，並增設公共空間與公共廚房。數十年來，該大廈一直為長者及極低收入居民提供穩定住所，近年更成為不少老年住客得以在熟悉社區中安老的重要基礎。

華協中心指出，基頓大廈歷經多年使用，內部設施逐漸老化，因此早已規劃全面翻修工程。在舊金山市長住房與社區發展辦公支持下，加上加州住房與社區發展廳透過「住屋再投資計畫」（Portfolio Reinvestment Program）提供資金，讓這類難以透過其他途徑完成再融資與整建的老舊可負擔住房，得以獲得改善與再定位機會。

此次翻新工程總額超過900萬元，內容包括更新管道、升級電力與通風系統、更換地板、窗戶、屋頂及各項固定設備，公共廚房、浴室、淋浴間及洗衣房等設施也同步翻新；同時建築亦完成結構加固，以符合即將實施的混凝土建築抗震條例。住客房內配置也一併升級，包括增設床具及迷你冰箱等設備。工程已於去年底完工，住客目前正陸續搬回原有單位。

華協中心表示，周五的參觀活動由行政主任楊重賢親自帶領，介紹州府及市府撥款如何促成基頓大廈升級，也希望透過與住客直接交流，讓市府及州府官員更了解持續投資現有可負擔住房的實際意義。前任行政主任方小龍牧師、基頓大廈住客也將出席。

華協中心成立於1977年，最初由舊金山華埠五個基層組織共同發起，後發展為非營利社區發展機構。多年來，華協中心長期關注可負擔住房、租戶權益、開放空間、交通與社區振興等議題，目前已收購、改造或新建超過3500套住房，為舊金山超過5000戶家庭提供永久性可負擔住房。