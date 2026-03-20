Uber攜手Rivian 舊金山、邁阿密推無人電動SUV計程車

舊金山市中心的Rivian體驗店。（取自谷歌街景）

叫車平台Uber與電動車製造商Rivian近日宣布合作，計畫推出新一代自動駕駛計程車，並將在舊金山 與邁阿密率先上路，主打類似四輪傳動休旅車（SUV）的乘坐體驗。

兩家公司表示，預計最快於2028年，在兩地部署1萬輛Rivian R2自駕車 。優步並承諾，將於2031年前向Rivian投資最多12億5000萬元，並計畫將此合作模式擴展至25個城市。

這項合作將進入競爭激烈的自駕車市場，目前該領域由Waymo主導，另有Zoox與特斯拉 （Tesla）等業者積極布局。優步長期以人類駕駛的叫車服務為主，與Waymo在市場上存在競爭關係，司機群體也多次批評自駕車企業競爭不公。

本周代表Uber與Lyft司機的工會已向加州公共事業委員會提出申訴，指控Waymo非法向未成年人提供無成人陪同的乘車服務。

分析指出，與Rivian合作，可能讓優步在快速發展的自駕車市場中取得更大優勢，該市場也被視為未來可能逐步取代人類司機。

Rivian過去常被視為主打戶外族群的電動卡車品牌，但近年已積極發展自動駕駛技術。該公司去年12月公布「第三代自動駕駛平台」，配備11個攝影機、5個雷達感測器及1個光達（LiDAR）系統，用以偵測車輛周遭環境。

Rivian創辦人暨執行長史卡林奇（R.J. Scaringe）在聲明中表示，對與Uber合作感到興奮，並指出此筆投資將有助打造「全球最安全、最便利的自動駕駛平台之一」。

Uber執行長霍斯羅沙希（Dara Khosrowshahi）亦表示，Rivian在車輛與軟體設計上的垂直整合能力，以及對供應鏈與製造的掌控，是此次合作的重要優勢。