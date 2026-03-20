舊金山圖書館跨州共讀計畫「一書一岸」 西岸規模最大

舊金山圖書館推跨州共讀，以日裔歷史喚起華裔社區共鳴。（記者李怡╱攝影）

對許多在美華裔家庭而言，移民、身分認同、族裔偏見與歷史記憶，從來都不是遙遠的話題。舊金山 公共圖書館（San Francisco Public Library，SFPL）19日宣布，加入西岸首度推出的跨州大型共讀計畫「一書一岸」(One Book, One Coast)，邀請舊金山與灣區民眾今春共同閱讀日裔美國演員喬治武井（George Takei）的回憶錄「他們稱我們敵人」(They Called Us Enemy)。

活動串聯加州、俄勒岡州與華盛頓州超過140個圖書館系統，透過一本書帶領讀者重新回望二戰期間日裔美國人遭強制拘禁的歷史，也希望在當前社會氛圍下，引發更多關於民權、族裔經驗與社區理解的討論。

舊金山公共圖書館表示，「一書一岸」是今年首度推出的西岸區域性共讀活動，也是西岸規模最大的圖書館聯合讀書計畫之一，由洛杉磯縣圖書館發起。除了舊金山外，參與圖書館還包括洛杉磯、聖地牙哥、波特蘭及西雅圖等大型城市圖書館系統，灣區則有包括阿拉米達縣、聖荷西 、聖馬刁縣、南舊金山、戴利市與桑尼維爾等共十個圖書館系統加入。

主辦單位指出，今年選讀的「他們稱我們敵人」從喬治武井童年親身經歷出發，描述二戰時期超過12萬名日裔美國人在第9066號行政命令下被迫遷離家園、送入拘禁營的歷史，藉由個人故事引導讀者思考自由、歧視與民主價值。

在參與方式上，民眾可透過舊金山公共圖書館系統借閱或預約該書，也可參加圖書館今春推出的一系列免費公開活動，包括歷史研究資源座談、電影放映與讀書會等。

整個計畫將持續至5月，並於5月31日舉行線上特別活動，由作者喬治武井與洛杉磯縣圖書館館長派崔克（Dr. Skye Patrick）及長堤公共圖書館館長德利昂（Cathy De Leon）對談。圖書館表示，完整活動資訊與參與方式可於官方網站查詢。

對華裔社區來說，這項活動的意義不僅在於認識日裔美國人的歷史，也在於重新理解亞裔族群在美國社會中的共同處境。從排華歷史到近年的反亞裔仇恨事件，不少華裔家庭對族裔標籤與身分焦慮並不陌生。

如今透過圖書館串聯整個西岸，以閱讀作為橋梁，讓更多人從歷史中學習，也讓亞裔社區彼此看見、彼此理解。這不只是一次閱讀活動，更是一場關於記憶、尊嚴與社區連結的公共對話。