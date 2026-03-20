舊金山年收入40萬元家庭 不堪托兒費用重擔

在別處屬富裕，在本地舉步維艱。舊金山年收入40萬元家庭，卻不堪托兒費用重擔。(舊金山縣市府臉書)

在去年的一場舊金山 市長論壇，一位女士舉手發言，說她與夫婿都在科技業工作，年收入加起來有40萬元。以全國標準衡量，這個家庭的40萬元、約為美國家庭收入中位數的五倍。但他們卻須放棄買房計畫，並對高昂托兒費用感到不安。

「舊金山標準」上個月報導舊金山不同收入階層家庭的托兒費用，從年收入1萬8000元的單身母親，到每年花費16萬元聘請保母、並送孩子上私立學校的家庭。而針對那些收入剛好超過舊金山新托兒補貼門檻的家庭：年收入在31-40萬元之間的家庭，最為不堪托兒費用重擔。

在舊金山，一個年收入40萬元的家庭，扣除聯邦和州稅後，實拿約26萬元。減去每月5000元的兩房公寓租金，剩下20萬元。若加上每年每人3萬元的托兒費用，獨生子女家庭還剩下17萬元。這筆金額雖足夠他們支配其他開支，然而，對於舊金山那些生活舒適但並不富裕的人來說，一種不安全感仍在。

一名受訪者說：「我不是25歲的AI軟體工程師，我是一位37歲的媽媽。我不知道我能不能在這裡生活下去。」

這些家庭並不貧窮。但在舊金山，年收入在31-40萬元之間的家庭，處於一種特殊、令人不安的中間狀態，感覺他們的許多夢想，例如多生幾個孩子、擁有自己的房子、參加活動，可能都無法實現。任何可能的失業，對於科技業和其他受人工智慧 衝擊的白領工作者來說，尤其令人擔憂，可能讓他們從成功跌入困境。

住在舊金山日落區的一對行銷業與工程師夫妻，擁有一對六個月大的雙胞胎，家庭總收入40萬元，托兒費用為每年9萬元，每月房租5000元。

他們受訪時表示，家中聘請一名全職保母，一周工作五天，時薪42元，一年下來約是9萬元。這筆費用讓人緊張，開銷可能無法持續，所以已經開始動用積蓄。今年晚些時候，會將孩子送到日託中心，這樣每月能省下約1500元。

雙胞胎三個月大時，太太回去全職工作，她認為，繼續工作對心理健康的益處值得，即使從經濟角度來看很殘酷。然而，以目前收入，不僅托兒費用高，這對夫婦也買不起房子。不具名的太太表示，自己盡可能參加每一場市政會議、支持舊金山，但覺得舊金山沒有支持她，不知道自己能否在當地生存。