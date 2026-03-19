我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

庫比蒂諾海底撈機器人 意外失控瘋狂跳舞

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據報導，庫比蒂諾海底撈火鍋店此次機器人起舞是人為失誤所致。示意圖。（取材自新華網）
據報導，庫比蒂諾海底撈火鍋店此次機器人起舞是人為失誤所致。示意圖。（取材自新華網）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，庫比蒂諾海底撈（Haidilao）火鍋店的新員工最近可謂聲名大噪–不管它是「她」、「他」還是……呃，「它」。

據位於Stevens Creek大道的庫比蒂諾主街店的一名員工透露，幾周前，這台機器人原本只是在進行例行的舞蹈和問候，但當某位人類不小心點了一段高能表演後，局面便徹底失控了。

雖然這場混亂持續時間不長，但本周卻在網上瘋傳。一段廣為流傳的視頻顯示，三名員工一邊試圖調整遙控器，一邊努力制止這台舞動機器瘋狂擺動的雙臂。

該員工17日表示，有人在「狹小空間內誤按了『瘋狂舞蹈』鍵」，並重申這純粹是人為失誤。儘管視頻中能聽到餐具碰撞聲，但除了「灑出幾滴醬汁」外，並未造成其他損壞。

她表示，一切已恢復正常，機器人正站在前門附近值守，隨時準備迎接下一批想要點些娛樂節目來消遣的食客。

據工作人員介紹，這台遙控機器人被編程為跳舞、打招呼，並能做出比心、擊掌或握手等手勢。該機器人不提供上菜服務。

海底撈總部尚未就此事發布澄清聲明。作為中國最大的火鍋連鎖品牌，該公司在從印度尼西亞到加拿大的各地運營著數十家餐廳，其中包括舊金山灣區的兩家分店。除庫比蒂諾分店外，佛利蒙也有一家分店。

世報50周年

世報陪您半世紀

加拿大

上一則

3月熱浪 太浩湖多家雪場提早關閉 今年雪票虧大了

下一則

東灣3名大學生死亡車禍 唯一倖存者告特斯拉

延伸閱讀

澳門街頭出現人型機器人 婦人被嚇到需送醫治療

澳門街頭出現人型機器人 婦人被嚇到需送醫治療
Waymo自動駕駛計程車遇抗議人士就停住 受困乘客驚慌

Waymo自動駕駛計程車遇抗議人士就停住 受困乘客驚慌
布碌崙衣物捐贈箱起火 疑華裔遊民吸菸釀災

布碌崙衣物捐贈箱起火 疑華裔遊民吸菸釀災
備戰佛利蒙 DoorDash送餐機器人最快今夏正式投入運營

備戰佛利蒙 DoorDash送餐機器人最快今夏正式投入運營
江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

江蘇酒店送餐機器人正要進電梯 男一腳踹翻 這下賠慘了

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗