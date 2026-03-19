庫比蒂諾海底撈機器人 意外失控瘋狂跳舞

據報導，庫比蒂諾海底撈火鍋店此次機器人起舞是人為失誤所致。示意圖。（取材自新華網）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，庫比蒂諾海底撈（Haidilao）火鍋店的新員工最近可謂聲名大噪–不管它是「她」、「他」還是……呃，「它」。

據位於Stevens Creek大道的庫比蒂諾主街店的一名員工透露，幾周前，這台機器人原本只是在進行例行的舞蹈和問候，但當某位人類不小心點了一段高能表演後，局面便徹底失控了。

雖然這場混亂持續時間不長，但本周卻在網上瘋傳。一段廣為流傳的視頻顯示，三名員工一邊試圖調整遙控器，一邊努力制止這台舞動機器瘋狂擺動的雙臂。

該員工17日表示，有人在「狹小空間內誤按了『瘋狂舞蹈』鍵」，並重申這純粹是人為失誤。儘管視頻中能聽到餐具碰撞聲，但除了「灑出幾滴醬汁」外，並未造成其他損壞。

她表示，一切已恢復正常，機器人正站在前門附近值守，隨時準備迎接下一批想要點些娛樂節目來消遣的食客。

據工作人員介紹，這台遙控機器人被編程為跳舞、打招呼，並能做出比心、擊掌或握手等手勢。該機器人不提供上菜服務。

海底撈總部尚未就此事發布澄清聲明。作為中國最大的火鍋連鎖品牌，該公司在從印度尼西亞到加拿大 的各地運營著數十家餐廳，其中包括舊金山灣區的兩家分店。除庫比蒂諾分店外，佛利蒙也有一家分店。

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