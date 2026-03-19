地檢處提醒：假交通罰單氾濫 勿點鏈接付款

謝安宜在聲明中表示，詐騙者利用守法民眾的擔憂和恐懼；提高防詐意識與預防能力，是保護社區安全的重要工具。（地檢處提供）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）與聖塔克魯茲縣地檢長羅塞爾（Jeff Rosell）18日聯合發布消費者警報，提醒灣區居民提防一種假冒法院傳票的交通罰單 詐騙。這類詐騙通常透過簡訊或電子郵件發送，內容偽裝成交通違規或過路費違規通知，企圖誘導民眾付款。

該詐騙的出現正值舊金山交通局（SFMTA）面臨嚴重資金緊缺的時刻，不少駕駛者反應交通局近期收緊執法，收到停車違規罰單、超速罰單等執法頻率增加。華人淘先生告訴本報，自己在兩周前在Muni T線上被罰「未出示車票」（Failure to Display），收到134元的罰單。

「我當時在前往大通中心的路上，不知道買了勇士球票，就可以當天免費乘坐Muni。以為沒幾站就沒買車票，全當自己長了教訓。」淘先生說，「Muni逃票行為猖獗，但這麼多年頭一次遇見車廂內查票的執法。」

地檢處表示，假通知常以「過路費違規聽證通知」（NOTICE OF HEARING – TOLL VIOLATION）或「交通違規聽證通知」（NOTICE OF HEARING – TRAFFIC VIOLATION）等類似標題出現，聲稱收件人有一場待處理的法院聽證，並指示當事人可透過預先支付所謂「法院費用」以避免出庭。通知中往往附有二維碼（QR Code）或超連結，將收件人導向付款網站。

檢方強調，這些通知全是假訊息，法院不會透過簡訊或電子郵件發送交通違規通知。民眾若收到類似訊息，切勿掃描二維碼、點擊任何連結，也不要嘗試付款。如對通知真偽有疑慮，應直接聯絡通知中所稱的法院，確認是否真的有案件或款項待繳。

謝安宜在聲明中表示，詐騙者利用守法民眾的擔憂和恐懼。她呼籲民眾若接獲類似通知，應立即忽略並向執法部門報案。她指出，提高防詐意識與預防能力，是保護社區安全的重要工具。

羅塞爾也提醒，民眾切勿點擊訊息中的任何連結；若已不慎點擊，應立即更改密碼，並盡快聯絡執法單位。

舊金山地檢辦公室呼籲，民眾若要舉報此類詐騙，可聯絡地檢處消費者保護小組，電話628-652-4311，或將收到的簡訊或電子郵件副本寄至[email protected]。

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