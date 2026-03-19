奧運金牌得主劉美賢擬考穿孔師執照 視頻展示多處耳洞

舊金山灣區奧運選手劉美賢希望成為一名專業穿孔師，她牙齒上自穿的「smiley」清晰可見。（美聯社檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，奧運金牌得主劉美賢 （Alyssa Liu）計畫考取穿孔師執照。這位20歲的花樣滑冰運動員坦言，她已經給自己穿了多次孔，還至少給過另一個人穿孔。

「我自己穿了耳廓上緣和耳垂第三個孔，」劉美賢在周日（15日）準備參加「Vanity Fair」雜誌舉辦的「浮華世界奧斯卡派對」（Vanity Fair Oscar Party）時拍攝的一段視頻中說道，「我其實想考個執照。」

劉美賢傲然展示了她在耳垂上下方打的耳洞以及其他耳部穿孔。當被問及是否給過別人打過耳洞時，她俏皮地將食指放在唇邊，點頭並咧嘴一笑。

劉美賢告訴「Vanity Fair」，她的獨特風格受兄弟姊妹的啟發，尤其是她的兄弟賈斯汀（Justin），兩人常共用衣物。據「人物」（People）雜誌報導，這三名兄弟姊妹是三胞胎。

她展示了計畫在派對上佩戴的耳環，隨後談到了她的「smiley」（微笑穿孔）–這是她上個月參加米蘭冬季奧運會時曾提到的牙齒穿孔。

「我讓妹妹拽住我的嘴唇，我對著鏡子，手裡拿著穿孔針……然後，我就把它穿了過去，」劉美賢對NBC附屬電視台TMJ4說道。

她表示，這個在奧運會上她一微笑就被眾人看到的穿孔，其實已有約兩年歷史。

在宣布退役僅四年後，劉美賢就憑藉個人和團體項目的金牌，成為了今年奧運會賽事中最耀眼的明星之一。

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