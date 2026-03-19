電影「大濛」灣區首映 僑胞長輩從頭哭到尾

北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

由北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，3月14日在聯合市Cinemark Century戲院舉行，現場數百個座位，座無虛席，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。銀幕上寫實刻畫的威權時代壓抑與悲情，讓戲院內抽泣聲不斷，場面哀戚而動人，展現灣區僑界對此片的高度關注。

主辦單位表示，「大濛」以台灣白色恐怖時期為背景，講述在公義無處彰顯的黑暗年代，小人物如何在威權底下噤聲求生。放映現場呈現了顯著的世代對話，許多出生於解嚴後或在美成長的年輕人，帶著「補歷史課」的心情走進戲院，卻被電影中真實的人性掙扎與歷史悲劇深深震驚，表示「這比教科書更震撼」，而對許多經歷過那個年代的年長僑胞而言，電影就像是一面鏡子，映照出當年的恐懼與冤屈，不少長輩從頭哭到尾，感嘆劇中人正是當年許多消失的親友或鄰居的縮影。一位老僑胞說，看到這部片在美國上映，感受到歷史終於能被正視的釋懷。

當天有不少來賓出席，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員劉玲霞、陳陽明、張正邦等。主辦單位北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華感性表示，這部電影不僅是藝術創作，更是台灣人集體記憶的修復。她強調，在海外舉辦放映會，是希望讓移居美國的鄉親與下一代，能透過電影了解台灣民主化的艱辛過程。

主辦單位表示，電影中的兩句金句「人會消失，風景會留下」以及「如果我們什麼都不做，就不會改變」，引發全場觀眾的共鳴。這部電影不僅重現了過去，更激勵了現場僑胞對現今自由價值的反思。此次首映會不僅是一場成功的藝文饗宴，更成功凝聚了北加州台灣僑界的認同與情感，讓這段「大濛」中的歷史，在異鄉土地上重新散發出真理的光芒。

北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

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