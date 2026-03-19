我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

前港姐吳文忻驚爆乳癌擴散腦部 變賣名牌包求生近況曝

電影「大濛」灣區首映 僑胞長輩從頭哭到尾

記者江碩涵／聯合市報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)
北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

由北加州台灣同鄉聯合會（TAFNC）主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，3月14日在聯合市Cinemark Century戲院舉行，現場數百個座位，座無虛席，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。銀幕上寫實刻畫的威權時代壓抑與悲情，讓戲院內抽泣聲不斷，場面哀戚而動人，展現灣區僑界對此片的高度關注。

主辦單位表示，「大濛」以台灣白色恐怖時期為背景，講述在公義無處彰顯的黑暗年代，小人物如何在威權底下噤聲求生。放映現場呈現了顯著的世代對話，許多出生於解嚴後或在美成長的年輕人，帶著「補歷史課」的心情走進戲院，卻被電影中真實的人性掙扎與歷史悲劇深深震驚，表示「這比教科書更震撼」，而對許多經歷過那個年代的年長僑胞而言，電影就像是一面鏡子，映照出當年的恐懼與冤屈，不少長輩從頭哭到尾，感嘆劇中人正是當年許多消失的親友或鄰居的縮影。一位老僑胞說，看到這部片在美國上映，感受到歷史終於能被正視的釋懷。

當天有不少來賓出席，包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長伍志翔、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員劉玲霞、陳陽明、張正邦等。主辦單位北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華感性表示，這部電影不僅是藝術創作，更是台灣人集體記憶的修復。她強調，在海外舉辦放映會，是希望讓移居美國的鄉親與下一代，能透過電影了解台灣民主化的艱辛過程。

主辦單位表示，電影中的兩句金句「人會消失，風景會留下」以及「如果我們什麼都不做，就不會改變」，引發全場觀眾的共鳴。這部電影不僅重現了過去，更激勵了現場僑胞對現今自由價值的反思。此次首映會不僅是一場成功的藝文饗宴，更成功凝聚了北加州台灣僑界的認同與情感，讓這段「大濛」中的歷史，在異鄉土地上重新散發出真理的光芒。

北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，...
北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，...
北加州台灣同鄉聯合會主辦台灣電影「大濛」（A Foggy Tale）灣區首映會，吸引跨越數個世代的僑胞前來觀影。(主辦單位提供)

世報50周年

世報陪您半世紀

上一則

3月熱浪 太浩湖多家雪場提早關閉 今年雪票虧大了

下一則

東灣3名大學生死亡車禍 唯一倖存者告特斯拉

延伸閱讀

台片「陽光女子」再創紀錄 票房2290萬美元 衝進「台影史前十」

台片「陽光女子」再創紀錄 票房2290萬美元 衝進「台影史前十」
僑界羅蘭岡健行 紀念孫中山逝世101年

僑界羅蘭岡健行 紀念孫中山逝世101年
看電影的趣事回憶(下)

看電影的趣事回憶(下)
紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕感謝僑界長期支持台灣

紐約僑界設宴歡迎 盧秀燕感謝僑界長期支持台灣
台灣校園民歌50年巡演 飄洋過海抵達舊金山、聖荷西

台灣校園民歌50年巡演 飄洋過海抵達舊金山、聖荷西

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
醫療保健業是灣區新增職位最大來源。圖為凱瑟醫療集團位於庫比蒂諾的醫院。(谷歌地圖)

投千份履歷進不了科技業 她轉行反而更好找工作

2026-03-17 15:20
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
Trader Joe's復活節馬卡龍四色迷你托特包，今日開賣！(記者王湘涵／攝影)

Trader Joe's復活節限定配色迷你包重磅回歸 民眾瘋搶

2026-03-17 17:06

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗