舊金山4國會眾議員候選人 華埠首度同台辯論

代表舊金山的國會眾議員席位選舉，四位候選人首次在華埠同台辯論。（記者李怡╱攝影）

代表舊金山 的國會眾議員席位競爭升溫，四位候選人日前首次在華埠同台辯論，圍繞台灣議題、移民政策及可負擔住房等關鍵議題交鋒。論壇以中英雙語進行，吸引大批華裔社區居民關注，也凸顯亞裔選民在此次選舉中的重要性。

參與辯論的四名候選人包括科技從業者賽特（Saikat Chakrabarti）、現任第一區市議員陳詩敏（Connie Chan）、律師許曉慧（Marie Hurabiell），以及加州參議員威善高（Scott Wiener）。四人在開場自我介紹中分別闡述競選理念，涵蓋經濟發展、移民政策、公共醫療與住房負擔等議題，展現不同政策優先方向。

代表舊金山的國會眾議員席位選舉，四位候選人首次在華埠同台辯論。（記者李怡╱攝影）

在移民議題上，候選人普遍認同移民對社區的重要性，但著力點不同。陳詩敏指出，移民社區長期為美國經濟與社會發展作出貢獻，應在國會層面推動更具包容性的政策。許曉慧強調保護H-1B簽證政策，維持科技人才流動。威善高則表示，應恢復綠卡申請流程，並反對總統川普（Donald Trump）對移民制度的衝擊。賽特則提出需同時保障本地居民與新移民權益，推動更完善的移民政策。

舊金山國會選區候選人威善高。（記者李怡╱攝影）

在台灣與美中關係議題上，立場分歧明顯。威善高與許曉慧均表示支持前眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）於2022年訪問台灣，認為此舉體現對民主與自由的支持，但同時強調應避免衝突升級。陳詩敏則呼籲透過外交促進兩岸對話，認為美國應扮演促進和平的角色。賽特則明確反對該次訪問，認為具挑釁性，並指出兩黨對華強硬立場可能加劇國內反亞裔仇恨情緒。

舊金山國會選區候選人賽特與其競選團隊。（記者李怡╱攝影）

住房政策方面，四位候選人均提出擴大可負擔住房供應的主張。陳詩敏強調應為低收入與基層勞工如護士、教師等提供更多住房資源。威善高介紹其提出的1.2兆元聯邦住房投資計畫。許曉慧主張活化公共土地、加快建屋進程。賽特則倡議成立「重建融資公司」，由聯邦層面直接投入資金興建住房。

舊金山國會選區候選人許曉慧。（記者李怡╱攝影）

在整體競選主軸上，候選人亦各有側重。賽特聚焦經濟復甦。陳詩敏主打移民權益、公共醫療與教育機會。許曉慧關注家庭保障與科技政策。威善高則強調公共醫療、社區健康與住房負擔。

舊金山國會選區候選人陳詩敏與其競選團隊。（記者李怡╱攝影）

被問及與裴洛西風格有何不同時，候選人均強調更貼近社區。賽特表示，將增加社區會議、傾聽民意。陳詩敏提出，以華人社區語言直接溝通。許曉慧強調，「多走、多聽」深入基層。威善高則表示，將致力降低居民住房開支。