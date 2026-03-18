2灣區男密州史博館毀萬年長毛象牙被捕 恐面臨數年監禁
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紐約郵報（New York Post）報導，兩個來自舊金山灣區的男子惹上了大麻煩。這兩名來自北灣拍達路瑪（Petaluma）的友人因在密蘇里州Ancient Ozarks自然歷史博物館嬉鬧時砸壞了一根長毛象（woolly mammoth）象牙而被捕。
該象牙約有1萬年歷史，據稱價值20萬元。兩名男子被捕後，每人均被控一項一級財產損害罪。
3月8日，46歲的霍華德（Brett Howard）和48歲的阿澤維多（Todd Azevedo）參觀博物館時，其中一人跳到了另一人肩上。據稱，站在上方的男子隨後伸手去抓那根重達200磅的象牙，導致其墜落地面並碎裂成多塊。據1011Now報導，該男子當時正試圖抓住象牙。
據報導，博物館一名員工於上午10時50分左右通過監控目擊了這一事件。當該員工試圖與兩人接觸時，他們倉皇逃離，但隨後被捕並被起訴。
據「Kansas City Star」報導，兩人隨後已繳納1萬5000元保釋金獲釋。若被定罪，每人將面臨最高四年的監禁。
根據保釋條件，兩人不得相互聯繫，也不得進入美國境內任何「Top of the Rock」或「Bass Pro」旗下場所。
該博物館隸屬於「Big Cedar Lodge」，其所有者為「Bass Pro Shops」創始人兼首席執行長莫里斯（Johnny Morris）。
塔尼縣（Taney County）警長丹尼爾斯（Brad Daniels）向SFGATE表示，他對這件丟失的化石深感惋惜。
「這是一件獨一無二的文物，無法再獲得另一件。雖然還有一些大塊殘片，但很多部分已經碎裂。這是無法替代的，」他說，「你不會想到成年男子會做出這種事，但事實就是如此。」
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