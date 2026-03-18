2灣區男密州史博館毀萬年長毛象牙被捕 恐面臨數年監禁

兩名舊金山灣區男子在密蘇里州博物館嬉鬧時砸壞價值連城的萬年猛獁象象牙。圖為46歲的霍華德（Brett Howard）。（塔尼縣警局提供）

紐約郵報（New York Post）報導，兩個來自舊金山灣區的男子惹上了大麻煩。這兩名來自北灣拍達路瑪（Petaluma）的友人因在密蘇里州Ancient Ozarks自然歷史博物館嬉鬧時砸壞了一根長毛象（woolly mammoth）象牙而被捕。

該象牙約有1萬年歷史，據稱價值20萬元。兩名男子被捕後，每人均被控一項一級財產損害罪。

3月8日，46歲的霍華德（Brett Howard）和48歲的阿澤維多（Todd Azevedo）參觀博物館時，其中一人跳到了另一人肩上。據稱，站在上方的男子隨後伸手去抓那根重達200磅的象牙，導致其墜落地面並碎裂成多塊。據1011Now報導，該男子當時正試圖抓住象牙。

據報導，博物館一名員工於上午10時50分左右通過監控目擊了這一事件。當該員工試圖與兩人接觸時，他們倉皇逃離，但隨後被捕並被起訴。

據「Kansas City Star」報導，兩人隨後已繳納1萬5000元保釋金獲釋。若被定罪，每人將面臨最高四年的監禁。

根據保釋條件，兩人不得相互聯繫，也不得進入美國境內任何「Top of the Rock」或「Bass Pro」旗下場所。

該博物館隸屬於「Big Cedar Lodge」，其所有者為「Bass Pro Shops」創始人兼首席執行長莫里斯（Johnny Morris）。

塔尼縣（Taney County）警長丹尼爾斯（Brad Daniels）向SFGATE表示，他對這件丟失的化石深感惋惜。

「這是一件獨一無二的文物，無法再獲得另一件。雖然還有一些大塊殘片，但很多部分已經碎裂。這是無法替代的，」他說，「你不會想到成年男子會做出這種事，但事實就是如此。」