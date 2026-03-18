楊馳馬、孟達文提案 舊金山擬開放大麻咖啡館

圖為位於市場街的Moe Greens大麻店。（記者王子涵╱攝影）

舊金山 市正研議開放「大麻 咖啡館」（Cannabis Cafes），有望成為加州 第一座提供類似荷蘭阿姆斯特丹社交型大麻文化的城市。加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）與市議員孟達文（Rafael Mandelman）17日共同宣布提案，擬允許持牌大麻業者在店內消費空間提供餐飲服務，打造結合餐飲、音樂與社交的大麻消費場所。

孟達文周二正式向市議會提出該項立法。根據提案內容，未來合格的大麻業者可在營業空間內提供食品與非酒精飲料，讓顧客能在合法環境中，一邊享用咖啡、三明治或其他餐點，一邊使用大麻產品。他指出，大麻咖啡館將成為舊金山經濟復甦的重要一環，有助帶動夜生活與市中心人流回溫。

市議員孟達文周二正式向市議會提案，擬允許持牌大麻業者在店內消費空間提供餐飲服務，打造結合餐飲、音樂與社交的大麻消費場所。(記者王子涵╱攝影)

楊馳馬同時是加州市中心復甦委員會的主席，他說：「很多人希望能在與他人相伴的情況下，一邊享用咖啡、吃三明治或聽音樂，一邊合法使用大麻。但目前在舊金山，這仍屬違法。這將透過擴大業者可提供給消費者的服務內容，幫助正處於困境中的合法大麻產業生存下去，並為我們的夜生活經濟帶來新的活力。」

提出的地方條例是建立在加州2024年通過的AB 1775法案基礎上。該法由楊馳馬提出並已簽署生效，允許持牌大麻零售商提供非大麻食品與飲料，但是否實際執行，仍需各地方政府另行立法落地。

支持者指出，大麻咖啡館模式在阿姆斯特丹等國際觀光城市行之有年，不僅能吸引遊客，也可提供成人合法且受監管的社交空間，有助改善非法市場問題並增加稅收來源。

不過，該條例目前仍屬提案階段，須經舊金山市議會審議通過後方可實施。若最終獲批，舊金山將成為加州首個全面開放此類「大麻咖啡館」模式的城市之一。