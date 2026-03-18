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楊馳馬、孟達文提案 舊金山擬開放大麻咖啡館

記者王子涵／舊金山報導
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圖為位於市場街的Moe Greens大麻店。（記者王子涵╱攝影）
圖為位於市場街的Moe Greens大麻店。（記者王子涵╱攝影）

舊金山市正研議開放「大麻咖啡館」（Cannabis Cafes），有望成為加州第一座提供類似荷蘭阿姆斯特丹社交型大麻文化的城市。加州眾議員楊馳馬（Matt Haney）與市議員孟達文（Rafael Mandelman）17日共同宣布提案，擬允許持牌大麻業者在店內消費空間提供餐飲服務，打造結合餐飲、音樂與社交的大麻消費場所。

孟達文周二正式向市議會提出該項立法。根據提案內容，未來合格的大麻業者可在營業空間內提供食品與非酒精飲料，讓顧客能在合法環境中，一邊享用咖啡、三明治或其他餐點，一邊使用大麻產品。他指出，大麻咖啡館將成為舊金山經濟復甦的重要一環，有助帶動夜生活與市中心人流回溫。

市議員孟達文周二正式向市議會提案，擬允許持牌大麻業者在店內消費空間提供餐飲服務，...
市議員孟達文周二正式向市議會提案，擬允許持牌大麻業者在店內消費空間提供餐飲服務，打造結合餐飲、音樂與社交的大麻消費場所。(記者王子涵╱攝影)

楊馳馬同時是加州市中心復甦委員會的主席，他說：「很多人希望能在與他人相伴的情況下，一邊享用咖啡、吃三明治或聽音樂，一邊合法使用大麻。但目前在舊金山，這仍屬違法。這將透過擴大業者可提供給消費者的服務內容，幫助正處於困境中的合法大麻產業生存下去，並為我們的夜生活經濟帶來新的活力。」

提出的地方條例是建立在加州2024年通過的AB 1775法案基礎上。該法由楊馳馬提出並已簽署生效，允許持牌大麻零售商提供非大麻食品與飲料，但是否實際執行，仍需各地方政府另行立法落地。

支持者指出，大麻咖啡館模式在阿姆斯特丹等國際觀光城市行之有年，不僅能吸引遊客，也可提供成人合法且受監管的社交空間，有助改善非法市場問題並增加稅收來源。

不過，該條例目前仍屬提案階段，須經舊金山市議會審議通過後方可實施。若最終獲批，舊金山將成為加州首個全面開放此類「大麻咖啡館」模式的城市之一。

圖為位於市場街的Moe Greens大麻店。（記者王子涵╱攝影）
圖為位於市場街的Moe Greens大麻店。（記者王子涵╱攝影）

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