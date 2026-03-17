灣區醫師向外州郵寄墮胎藥 在德州、路州被告 紐森駁回引渡要求

加州州長紐森日前駁回路易斯安那州對灣區一名醫師的引渡要求，該醫師被指控涉嫌郵寄墮胎藥協助一名路州女子中止妊娠。圖為紐森16日德州出席公開活動。(美聯社)

蘇諾瑪縣一名醫師因涉嫌向禁止墮胎州的患者郵寄墮胎藥，而面臨德州 的一系列民事訴訟和路易斯安那州的刑事起訴，儘管這種行為在加州 是合法的。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，灣區 持證醫師科伊陶（Remy Coeytaux）今年1月在路易斯安那州被起訴，罪名是「向孕婦提供墮胎藥物」，在該州屬於刑事犯罪，最高可判處50年州立監獄監禁。根據法庭文件，路易斯安那州調查局的特工在調查2024年一名女性的墮胎案件時鎖定了科伊陶，並追蹤到一個裝有終止妊娠藥物的包裹，最終到查到舊金山灣區。

在德州，共和黨籍檢察長於2月起訴了這位灣區醫生。一名德州男子也提起了訴訟，聲稱自己交往的一名女子使用了科伊陶寄來的藥物終止了妊娠，並尋求高達10萬美元的賠償。

針對科伊陶的案件可能會對灣區以外的生殖健康法律格局產生深遠影響。這些案件與德州、路易斯安那州和其他一些限制墮胎的州一樣，備受關注，處於全國墮胎權鬥爭的前線。愈來愈多的患者選擇從加州和其他保護墮胎服務提供者的州獲取墮胎藥，從而終止懷孕。

藥物流產是一種在懷孕11周內安全有效的兩片藥療程，在2022年美國最高法院推翻全國墮胎權之前，已經占到墮胎總數的一半以上。此後，最高法院駁回了撤銷聯邦政府對該藥物管理的請求，使得反墮胎州不得不面對來自外州的墮胎服務提供者以及加州等墮胎權州的保護措施。

科伊陶透過其律師拒絕採訪。州紀錄顯示，科伊陶仍然持有加州的行醫執照。

儘管科伊陶在路易斯安那州和德州面臨嚴重的刑事和民事後果，但他受到加州一系列「保護法」的庇護，這些法律保護墮胎服務提供者免於承擔法律責任。2022年，最高法院推翻了全國範圍內的墮胎權後，加州民主黨人通過了這些法律。這場訴訟是對其中一些法律的考驗，但其支持者表示，這些法律正在按預期發揮作用。

「這顯然是我們預料之中的」，加州眾議員、東灣民主黨卡漢（Rebecca Bauer-Kahan）說。她是這些保護法的發起人之一。

加州州長紐森根據其2022年簽署的行政命令，有權限制引渡醫療服務提供者。他最近以激烈的言辭駁回了路易斯安那州引渡科伊陶的請求。「去你的」，他在X頻道上對這個南部州的檢察長說，「加州永遠不會幫助你們把醫療保健犯罪化」。