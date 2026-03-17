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石英檯面光鮮背後 工人面臨矽肺症風險…罹病5年致死率2/5

編譯林思牧／綜合報導
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石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。(路透)
石英最近幾年成為廚房檯面熱門建材，卻暗藏職安風險，吸入過多石英粉塵可能導致矽肺病。(路透)

石英檯面加工業不斷成長，灣區工人患無法可治的矽肺症風險高，每五名工人中就有一人罹病。工人說：「沒人告訴我們這種職業很危險。」

聖荷西信使報（Mercury News）報導，兩年前，有五個孩子的屋崙居民佩尼亞（Jose Peña）還能輕鬆搬動一塊重達60磅的檯面。如今，帶著孩子們在街區走一圈，他就會氣喘吁吁，不得不拿起氧氣瓶。

醫生認為佩尼亞患的是侵襲性極強且無法治癒的疾病──矽肺症（silicosis），是他長期從事石英檯面的切割、成型和拋光工作造成的，這些檯面遍布從聖荷西到舊金山的各家各戶中，是昂貴住宅中必須有的配襯。如今，他的病情正在惡化，肺部的纖維腫塊不斷增大。

「沒人告訴我這很危險」，佩尼亞用西班牙語說。他從2005年開始從事石英檯面的製作工作。他很可能需要進行肺移植手術。根據加州職業安全與健康管理廳（Cal/OSHA）的數據，無論出於何種原因接受肺移植，每五名患者中就有兩名會在五年內死亡。

「我很害怕」，54歲的佩尼亞說道，「我的孩子們非常難過」。因為他無法再工作，他的妻子不得不去服裝連鎖店當理貨員，所以他現在覺得自己「像個累贅」。

澳洲已禁止販售石英檯面，西班牙有人因此被定罪，加州也曾判決數百萬美元的民事賠償。包括宜家IKEA在內的零售商已停止販售石英檯面。然而，儘管美國政府本身也發現了疫情，但聯邦政府和各州政府仍然允許石英檯面不受限制地銷售，甚至在加州也是如此。

數據指出加州已有超過500人因接觸這種材料而患上矽肺症，平均年齡為46歲。其中50多人需要進行肺移植手術，29人死亡。由於漏診，實際感染人數可能更高。今年至今短短兩個多月，已有48名工人被診斷出患有矽肺症。

加州公衛官員在2023年估計，全州4000名在石材加工廠工作的工人中，多達850人（五分之一的工人）會患上矽肺症，其中多達160人可能會因此死亡。

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