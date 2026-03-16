舊金山人口漸老化 SoMa、Bernal Heights卻吸引年輕人…

位在Potrero Hill社區邊界的Dogpatch地帶，打破城市人口老齡化的趨勢從豪華公寓到學生公寓，各種類型的住房都有。(取自Dogpatch社區協會臉書)

「美國人口普查 局美國社區調查」(U.S. Census American Community Survey)最新數據顯示，截至2024年，舊金山 市的中位數年齡為40歲，比十年前約高出1.5歲。

舊金山紀事報針對人口普查數據的分析發現，在舊金山39個擁有超過1000人的社區中，估計有31個社區的平均年齡正在增加。根據人口普查的抽樣數據，部分社區包括灣景(Bayview)、Bernal Heights與西增(Western Addition)，平均年齡甚至可能增加四年以上。

但有兩個社區的情況相反：它們的居民年齡變得更年輕。

美國社區調查的數據是約略估計，因此在社區層面並不精確。許多社區中位數年齡看似上升或下降，可能更多是由於抽樣誤差、而非實際的人口結構變化所造成的。儘管如此，SoMa和Potrero Hill/Dogpatch的人口年齡下降幅度，都足以表明人口結構的變化是真實存在的。

舊金山紀事報去年也做過類似分析，結果顯示，根據2023年美國社區調查估計，這兩個社區20多歲的居民人數皆有所增加。

當時，居民、商家和房地產經紀人對此並不驚訝，他們指出，新建住房項目吸引許多年輕的專業人士，尤其是在科技業工作、通勤到市中心，或需要方便搭乘加州火車(Caltrain)與高速公路前往半島地區的年輕人。SoMa的年輕居民也指出，正是更舒服住房和方便通勤，吸引他們來到這裡，儘管這裡並非舊金山夜生活中心。

這兩個區域都是過去20年新增住房數量最多的地區之一，也是過去十年人口顯著增長的地區之一。

位在Potrero Hill社區邊界的Dogpatch地帶，從豪華公寓到學生公寓，各種類型的住房都有。該社區曾被譽為世界上最酷的社區之一，主要歸功於其商家、餐廳和畫廊的蓬勃發展。

Dogpatch社區協會會長柏科維茨(Michael Berkowitz)對社區近期蓬勃發展，打破城市人口老齡化的趨勢，並不意外。他雖只在這個社區住五年，但對當地歷史非常熟悉，因為經常為城市導覽。

他指出，這是一個擁抱改變的社區。

他看見社區年輕人口的增長，尤其表現在社區舉辦的各種家庭活動，例如一年一度的「幽靈漫步」(Spooky Stroll)和復活節彩蛋尋寶活動，這兩項活動在過去幾年裡都發展迅速。他相信，前來參加活動的家庭中，有些並非本地居民，而是Dogpatch和Potrero Hill社區居民的朋友們，但活動受歡迎程度，源自民眾對這個年輕、充滿活力的社區印象。

他也表示，社區的攀岩館「Dogpatch Boulders」，以及Pier 80和Midway等音樂場所，吸引許多20至30歲年輕人前來，他們也會花時間在附近酒吧和餐廳。