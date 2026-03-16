我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杜拜國際機場遭無人機攻擊 宣布全面暫停起降

油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

舊金山人口漸老化 SoMa、Bernal Heights卻吸引年輕人…

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位在Potrero Hill社區邊界的Dogpatch地帶，打破城市人口老齡化的趨勢從豪華公寓到學生公寓，各種類型的住房都有。(取自Dogpatch社區協會臉書)
位在Potrero Hill社區邊界的Dogpatch地帶，打破城市人口老齡化的趨勢從豪華公寓到學生公寓，各種類型的住房都有。(取自Dogpatch社區協會臉書)

「美國人口普查局美國社區調查」(U.S. Census American Community Survey)最新數據顯示，截至2024年，舊金山市的中位數年齡為40歲，比十年前約高出1.5歲。

舊金山紀事報針對人口普查數據的分析發現，在舊金山39個擁有超過1000人的社區中，估計有31個社區的平均年齡正在增加。根據人口普查的抽樣數據，部分社區包括灣景(Bayview)、Bernal Heights與西增(Western Addition)，平均年齡甚至可能增加四年以上。

但有兩個社區的情況相反：它們的居民年齡變得更年輕。

美國社區調查的數據是約略估計，因此在社區層面並不精確。許多社區中位數年齡看似上升或下降，可能更多是由於抽樣誤差、而非實際的人口結構變化所造成的。儘管如此，SoMa和Potrero Hill/Dogpatch的人口年齡下降幅度，都足以表明人口結構的變化是真實存在的。

舊金山紀事報去年也做過類似分析，結果顯示，根據2023年美國社區調查估計，這兩個社區20多歲的居民人數皆有所增加。

當時，居民、商家和房地產經紀人對此並不驚訝，他們指出，新建住房項目吸引許多年輕的專業人士，尤其是在科技業工作、通勤到市中心，或需要方便搭乘加州火車(Caltrain)與高速公路前往半島地區的年輕人。SoMa的年輕居民也指出，正是更舒服住房和方便通勤，吸引他們來到這裡，儘管這裡並非舊金山夜生活中心。

這兩個區域都是過去20年新增住房數量最多的地區之一，也是過去十年人口顯著增長的地區之一。

位在Potrero Hill社區邊界的Dogpatch地帶，從豪華公寓到學生公寓，各種類型的住房都有。該社區曾被譽為世界上最酷的社區之一，主要歸功於其商家、餐廳和畫廊的蓬勃發展。

Dogpatch社區協會會長柏科維茨(Michael Berkowitz)對社區近期蓬勃發展，打破城市人口老齡化的趨勢，並不意外。他雖只在這個社區住五年，但對當地歷史非常熟悉，因為經常為城市導覽。

他指出，這是一個擁抱改變的社區。

他看見社區年輕人口的增長，尤其表現在社區舉辦的各種家庭活動，例如一年一度的「幽靈漫步」(Spooky Stroll)和復活節彩蛋尋寶活動，這兩項活動在過去幾年裡都發展迅速。他相信，前來參加活動的家庭中，有些並非本地居民，而是Dogpatch和Potrero Hill社區居民的朋友們，但活動受歡迎程度，源自民眾對這個年輕、充滿活力的社區印象。

他也表示，社區的攀岩館「Dogpatch Boulders」，以及Pier 80和Midway等音樂場所，吸引許多20至30歲年輕人前來，他們也會花時間在附近酒吧和餐廳。

世報陪您半世紀

舊金山 人口普查

上一則

專家：自來水安全、質量高 多數家庭不需裝濾水器

下一則

反對富人稅 灣區億萬富翁砸3500萬 推3項「攪局提案」

延伸閱讀

這裡的人全美最顧家 擁同套住宅平均持有20年

這裡的人全美最顧家 擁同套住宅平均持有20年
舊金山公寓租金飆升 除了南部兩個地區

舊金山公寓租金飆升 除了南部兩個地區
全美最宜居城市是它 但生活成本高到驚人

全美最宜居城市是它 但生活成本高到驚人
花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓
舊金山金融區、濱海區、北灘區 駕駛最容易吃罰單

舊金山金融區、濱海區、北灘區 駕駛最容易吃罰單

熱門新聞

劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
佛利蒙再度蟬聯全美最宜居城市，但生活成本高，居住在當地需付出代價。(佛利蒙市府臉書)

全美最宜居城市是它 但生活成本高到驚人

2026-03-12 13:28

超人氣

更多 >
星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備

星國防長：未來數月「不太容易」 籲全民做好準備
日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光

日本不排除派軍艦護航荷莫茲 但坦言有1難題 南韓立場曝光
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元

夜間關定位硬闖荷莫茲 10艘希臘船「駛進敵人浴缸」船東日賺50萬美元
避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘

避開塞車 紐約市將試行空中計程車 到3大機場最快只要5分鐘