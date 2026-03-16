亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

「逃離加州」近幾年成為很多加州人的熱門詞彙，人們希望搬離加州，前往低房價、低消費的地方。但一位亞裔女孩在德州 「躺平」兩年後，又拚命想回來，她懷念加州近乎殘酷的「卷」，她說，「如果想要成長並接受挑戰，加州是理想之地。」

據商業內幕（Business Insider）報導，帕維·特瓦（Pavi Theva，音譯）從小在印度長大，之後在達拉斯（Dallas）生活工作。她回憶2018年第一次到舊金山時，就無可救藥地愛上這座城市。

特瓦在舊金山一家初創公司找到數據分析師職位，初到舊金山，最直觀的感受是生活成本暴漲。此前在達拉斯，她花費600美元就能租到一個房間，但在灣區，這是天方夜譚。達拉斯人下班後不談工作，但在舊金山，人們最常說的都是科技術語，例如「雲（Cloud）」。為跟上科技步伐，特瓦參加各種社交活動，她說自己承受巨大壓力，一度陷入「冒名頂替症候群（Imposter Syndrome）」。根據網路釋義，這是一種心理現象，指高成就人士即便獲得公認的成功，仍懷疑自己能力，認定自己是靠「運氣」、「時機」而非實力，並時刻恐懼被揭穿是「騙子」。

即便如此，舊金山依然契合這名科技女孩的完美需求，她說，「舊金山讓我第一次真正感受到從小嚮往的美國。」

2019年，亞馬遜 為特瓦提供西雅圖 項目經理的職位，但她無法適應當地陰雨的天氣。2022年，特瓦勸說男友離開西雅圖，他們在德州奧斯汀（Austin）購置房產，並於2023年搬去居住，「生活成本低，氣候也更好。」特瓦在奧斯汀認識許多年輕夫婦，社區氛圍濃厚，她說，「很多人也是從其他城市搬來，所以容易交朋友，這裡充滿創造力。」

在舊金山和西雅圖，特瓦和別人聊天時最常問的總是「你做什麼工作？」但在奧斯汀，她認識一個人好幾個星期，都不知道他們的職業是什麼，「人們喜歡談論愛好和生活瑣事，這讓我感到強大的文化衝擊。」

自2023年8月以來，特瓦一直住在奧斯汀，生活成本整體比加州便宜，沒有州所得稅，不過當地娛樂餐飲消費已趕上矽谷水平，房產稅也高。奧斯汀的慢節奏曾讓特瓦享受，但生活兩年後，她發現自己越來越想念，只有在灣區才能找到的雄心勃勃的創業火花。很多高科技公司搬到德州，但特瓦認為，灣區依然是創業中心，「這裡沒有給我走在時代最前沿的感覺。」

特瓦表示，她目前的工作已進入成熟階段，因此渴望再次被充滿幹勁的人包圍。如今，她正在計畫搬回加州。