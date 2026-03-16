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備戰佛利蒙 DoorDash送餐機器人最快今夏正式投入運營

佛利蒙訊
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DoorDash送餐機器人即將在佛利蒙市中心和城市中心區域附近運營。(美聯社)
DoorDash送餐機器人即將在佛利蒙市中心和城市中心區域附近運營。(美聯社)

特斯拉(Tesla)機器人之後，又一款全新的自動化助手即將登陸佛利蒙街頭：DoorDash Dot。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，這款紅色四輪小車預計將在佛利蒙市中心和城市中心區域附近運營。該區域地理位置優越，毗鄰眾多餐廳、公寓和其他商業場所。

DoorDash Dot由位於佛利蒙的Sonic Manufacturing Technologies公司製造，最高時速可達20哩/小時。根據DoorDash官方介紹，它配備了內建杯架，並擁有足夠的貨物空間，可容納一個超大披薩和一箱水。

Dot於日前佛利蒙餐廳周開幕之際在佛利蒙進行了首次試駕。但官方表示，預計最早也要到今年夏天才會正式在佛利蒙市投入運營。

El Rodeo餐廳的老闆烏雷諾(Gabriel Ureno)表示，能夠參與首批DoorDash Dot外賣服務非常令人興奮，並稱其「絕對與眾不同。」

「佛利蒙的每個人都對這裡的新事物感到興奮，」烏雷諾在信使報採訪時說， 「我也很興奮，我以前從未見過這種情況。」

39歲的烏雷諾表示，他家經營的餐廳將於8月慶祝開幕三周年。 他希望這項新的外送服務能為他的餐廳和其他餐廳帶來更多生意。

佛利蒙市長薩爾萬(Raj Salwan)在聲明中表示，很自豪能與DoorDash合作，將新的外帶機器人引入該市。由於這些機器人是在佛利蒙本地生產的，他稱這項技術為「本土的成功案例」和「技術里程碑」。

「此次合作體現了佛利蒙在先進製造和機器人創新領域的領先地位，同時也強化了我們對永續發展的承諾，」薩爾萬說，「透過讓居民更便捷地享受本地餐飲選擇，我們正在支持構成社區核心的小型企業，並增強我們商業街區的活力。」

佛利蒙經濟發展主任拉扎羅(Donovan Lazaro)表示，該市「是Dot機器人的絕佳啟動平台」。他說，在佛利蒙市提供這款本地製造的機器人服務「獨一無二」，並且「是減少道路上車輛、為居民提供更多出行選擇的絕佳途徑。」

他還稱讚Dot機器人「可愛，不像其他自動化機器人那樣令人望而生畏」。「我們很高興這些產品是在佛利蒙生產的，這體現了我們先進製造技術的持續發展。」

DoorDash高級營運助理巴列斯特羅斯(Rauxzen Ballesteros)告訴信使報，這款配送機器人還需要進行一些額外的編程，以便學習佛利蒙市的道路情況，之後這項服務才能在佛利蒙全面上線。但她表示，該公司「目標是在年中到年底之間推出這項服務」。

巴列斯特羅斯表示，這款機器人可以合法地在自行車道、人行道和設有自行車共享通道的機動車道上行駛。機器人的首要任務之一是在「商家聚集區」完成短程訂單，這樣送餐員就能獲得少量小費。她強調，Dot的目的並非搶走DoorDash的送餐員工作，而是為了幫助解決顧客的「最後一公里」配送難題。

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