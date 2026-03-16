華埠書店文化互動空間 吸引年輕族群為社區注新活力

華埠書店文化互動空間，吸引年輕族群為社區注入新活力。（記者李怡╱攝影）

在舊金山華埠熱鬧的Waverly Place街區，一家以圖書為載體、融合亞裔文化與生活方式的創意空間正悄然吸引越來越多年輕人前來探索。名為 「On Waverly Shop + Space」 的文化精品書店，不僅販售書籍，也結合文創商品、藝術作品與咖啡交流，逐漸成為華埠新一代年輕族群聚集與交流的文化據點。

走進店內，可以看到書架上陳列著各類與亞裔文化、移民故事、料理與社會議題相關的書籍，旁邊則擺放著亞洲風格的文創商品、插畫作品與設計玩偶。一角還展示了以亞洲飲食文化為主題的書籍，例如介紹火鍋文化的「Everyone Hot Pot」，吸引不少顧客駐足翻閱。店內同時設有活動空間，不定期舉辦新書發表、藝術展覽與文化對談，讓書店不再只是閱讀場所，而是一個跨文化交流的平台。

周末午後，店內常可見年輕人三三兩兩聚在一起，有人翻閱書籍，有人聊天，也有人參加文化活動。牆上掛著亞洲元素的藝術作品，桌上擺放著亞洲風格的娃娃與文創商品，整體空間充滿創意與文化氣息。許多來訪者表示，這樣的空間讓人感覺既熟悉又新鮮，是認識亞洲文化與社區歷史的一個新入口。

近年來，舊金山華埠正面臨人口結構變化的挑戰。社區中不少居民是第一代或第二代移民，老僑與長者比例較高，許多商家也由老一輩經營。隨著世代更替，如何吸引年輕人走進華埠、讓社區保持活力，成為不少社區人士關心的議題。

社區觀察者指出，像「On Waverly」這樣由年輕人創辦、結合文化與創意的空間，正好提供了一種新的可能。透過書籍、藝術與文化活動，不僅讓年輕人願意走進華埠，也讓不同族群能在這裡認識亞裔文化與移民歷史。

有到訪的年輕顧客表示，相較於傳統書店，這類文化空間更像是一個「社區客廳」，可以閱讀、交流，也可以參加活動，感受到文化與生活的連結。

在許多人看來，華埠的魅力不僅在於歷史與美食，也在於文化的延續與創新。當越來越多年輕創意者進入社區，透過書店、藝術與文化活動重新詮釋亞裔文化，或許也為這個歷史悠久的社區帶來新的可能與未來。

華埠書店文化互動空間，吸引年輕族群為社區注入新活力。（記者李怡╱攝影）

華埠書店文化互動空間，吸引年輕族群為社區注入新活力。（記者李怡╱攝影）

華埠書店文化互動空間，吸引年輕族群為社區注入新活力。（記者李怡╱攝影）

華埠書店文化互動空間，吸引年輕族群為社區注入新活力。（記者李怡╱攝影）