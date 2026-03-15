列治文掀咖啡熱 新店接連進駐

被紐約時報盛讚為舊金山「近乎完美」社區的列治文，將於2026年迎來三家新的茶或咖啡店。(Google Maps)

從語言治療師轉型為企業主的李艾米（Amy Lee，音譯），在舊金山 （San Francisco）的列治文區（Richmond District）長大，今年她將在Clement街200號推出「Evermore」咖啡 館，店址恰好位於童年常去的Giorgio's Pizza斜對面。但她只是近期該社區小規模咖啡館熱潮中的一員。

舊金山本土品牌Reveille咖啡館近日向媒體SFGATE確認，其第五家門店將於2026年（可能在5月）落戶Clement街324號。由前Neighbor's Corner成員莫里（Maya Mori）經營的Roots & Craft Tea Roasters，計畫進駐Clement街與第17大道交匯處原Brewcraft舊址，內部將開設融合國際風味與灣區特色的咖啡快閃店CHEN&coffee。若進展順利，該咖啡館亦將於今年晚些時候開業。

列治文區已成為紐約時報（New York Times）與本地居民共同青睞的寵兒。近年來，得益於Pasta Supply Co、Kitchen Istanbul等餐廳以及咖啡界新星HI NRG、Pixlcat的入駐，這裡已成為餐飲熱點。這股開業熱潮引發疑問：究竟是什麼讓列治文區如此吸引人們爭相簽約？

首先，根據最新發布的美國人口普查 數據，列治文區已成為全市第三大人口聚居區。

其次，該區域正逐漸成為咖啡愛好者的天堂。新晉的槍式店鋪Food Folk自2025年12月起開始銷售草根咖啡品牌Poorboy Coffee的咖啡豆。加上即將開業的Reveille咖啡館，整條街即將迎來咖啡因的盛宴。

莫里雖非灣區土生土長，卻深諳茶飲銷售之道。她從日本茶農處進口茶葉並自研烘焙工藝。2026年2月，她簽署了列治文的租賃協議，即將啟動店鋪建設。

咖啡館裡，她的茶飲愛好者們將品嘗到更多心儀之選：抹茶、煎茶、焙茶、玄米茶及季節限定特調——「每杯都傾注匠心精心調製」，更具潮流感的飲品也將登場；食品方面，將提供日式早餐及輕食，如味噌湯、烤魚和糕點。

該茶店還將迎來在半島長大、日本受訓的咖啡師Matt Chen擔任經理，他將使用Suit You等日本小型烘焙商的咖啡豆製作手沖咖啡，未來還計劃推出深夜清酒酒吧項目，包括燒酒調酒。

與李艾米相似，莫里認為外列治文區的地理位置恰到好處，因該社區生活節奏更為悠閒，是個多代同堂的社區。她對店鋪最大的期許是打造「寧靜而溫馨的社區空間」。

隨著外列治文與內列治文日益走紅，甚至被稱為「近乎完美」的社區，這些創業者的湧入可能預示著更多變化：租金上漲，吸引不同風格的時尚食客與酒客。但對李這樣的老居民而言，「看到這裡開滿店鋪令人振奮」，她說，「這些新店主似乎都懷有社區情懷」。