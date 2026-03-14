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罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅

美駐伊拉克大使館冒濃煙 停機坪傳遭「飛彈擊中」

罕見...阿爾及利亞政府買下舊金山百年豪宅 1000萬元成交

編譯組／綜合報導
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阿爾及利亞政府購得太平洋高地這座舊金山「最具標誌性」豪宅。(取自Google Maps)
阿爾及利亞政府購得太平洋高地這座舊金山「最具標誌性」豪宅。(取自Google Maps)

據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，歷經兩年多斷斷續續掛牌出售後，太平洋高地（Pacific Heights）最具辨識度的歷史名宅終於迎來買家：阿爾及利亞（Algeria）政府。

公開紀錄顯示，阿爾及利亞人民民主共和國（People's Democratic Republic of Algeria）周二（10日）以近1000萬美元的價格敲定交易，購得太平洋大道（Pacific Ave.）2800號房產。此次交易標誌著近年來外國政府罕見涉足舊金山高端住宅市場，並為該豪宅歷經多次降價的漫長銷售歷程畫上了句號。

這座由建築師考克斯黑德（Ernest Coxhead）設計的127年歷史豪宅，占地8200平方英尺，既被稱為「考克斯黑德宅邸」（Coxhead Mansion），也稱作「赫伯斯特莊園」（Herbst Manor），此名致敬曾擁有該房產的赫伯斯特夫婦（Adrian and Lee Guthrie Herbst），舊金山Herbst劇院亦以他們命名。宅邸以恢弘建築風格和俯瞰全城的壯闊視野聞名遐邇。

據負責此次交易的蘇富比（Sotheby）地產經紀人勞頓（Pattie Lawton）今年2月向SFGate透露，原業主是富有的藝術收藏家斯普納（Sarah Spooner），當時舊金山禁止女性擁有房產，她通過特殊途徑整合地塊並委託考克斯黑德設計建造。勞頓向該媒體透露，斯普納得以建造此宅邸是利用了法律漏洞：當時女性可在舊金山縣轄區內擔任房產所有者，而Divisadero街恰好是縣與市之間的分界線。

多年前，這座宅邸曾贏得「舊金山紀事報」著名專欄作家凱恩（Herb Caen）的讚譽，他稱太平洋大道2800號為該市「最具標誌性」（most iconic）的豪宅。

但自2023年末由現任業主麥克尼利（Ken McNeely）與迪隆（Inder Dhillon）以約1500萬美元掛牌出售以來，該房產始終未能成交。此後數月間售價數度下調，至2024年夏季降至1190萬美元。同年12月該房產撤市，2025年3月以1190萬美元重新掛牌。

阿爾及利亞政府對這座豪宅的具體規畫尚不明確。房產經紀人勞頓未回應「紀事報」的採訪請求。

熟悉該區域的舊金山商業地產經紀人麥凱布（Charles McCabe）長期追蹤太平洋大道2800號的交易動態，他指出該物業可能被用作領事館。若作此用途，該房產將享有主權豁免權，意味著其很可能免受多數訴訟或當地執法部門的干預。

值得注意的是，阿爾及利亞民主人民共和國大使館去年12月在加州街（California St.）465號租賃場地開設了駐舊金山領事館。該領事館代表未立即回應「紀事報」關於太平洋大道2800號物業的詢問。

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