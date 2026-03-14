全穀退位蛋白質上位 新飲食指南惹議 ACoM會議檢視風險

新食物金字塔引發爭議，專家：健康理念與產業政治交織。(記者李怡╱翻攝)

美國衛生與公眾服務部（HHS）與美國農業部（USDA）今年1月7日公布新的「食物金字塔」，作為2025年至2030年「美國膳食指南」的一部分。美國社區媒體會議（ACoM）13日舉辦線上媒體簡報會，邀請多位營養與環境專家討論新指南是否真正有利健康，或可能帶來新的公共健康與環境風險。

與過去版本不同，新食物金字塔顛覆傳統結構，將蛋白質、全脂乳製品、健康脂肪以及蔬果置於較高位置，而把全穀類放在底部。指南同時鼓勵減少精製碳水化合物、添加糖與高度加工食品，並建議大幅提高蛋白質攝取量。新模型一公布，立即在營養學界與公共衛生領域引發激烈討論。

史丹福大學醫學院教授、營養學家Christopher Gardner表示，新指南中確實包含不少合理建議，例如強調減少添加糖與超加工食品，以及提倡食用更多天然食物。但他指出，政府宣稱這是一項「40年來最大改革」並不完全準確，因為許多核心建議與過去版本其實相當一致。

Gardner特別對「蛋白質優先」的訊息表達憂慮。他指出，美國人的蛋白質攝取量早已充足，從營養科學角度看並不是需要優先解決的問題。「如果強調蛋白質攝取幾乎翻倍，可能會讓民眾誤以為超市中大量標榜高蛋白的食品是必要的。」

他也指出，新金字塔把全穀類放在最底層，容易被解讀為應該少吃，但指南文本其實仍建議每天攝取兩到四份全穀類。這種視覺與內容不一致，可能造成民眾理解上的混亂。

Gardner還提到，學校午餐政策可能受到影響。聯邦營養指南往往是學校餐食計畫的重要依據，但目前許多學校面臨經費不足問題。「如果要同時減少加工食品、增加健康食材，卻沒有提供更多資金，學校很難真正改善餐食品質。」

紐約大學營養與公共衛生榮譽教授Marion Nestle則從食品政策角度提出更尖銳的批評。她指出，過去膳食指南由科學委員會主導制定，但現在政府機構在最終內容上擁有更大決定權。

Nestle表示，新指南表面上強調「個人責任」，鼓勵民眾自己做出健康飲食選擇，但這種策略可能讓政府與食品產業免於承擔結構性改革責任。「教育民眾當然重要，但單靠教育並不足以改變飲食行為。」

她指出，美國食品供應高度依賴超加工食品，這些食品往往價格低廉、保存期長且設計成「讓人停不下來」。對於收入較低或工作時間長的家庭來說，健康飲食往往面臨時間、設備與交通等多重障礙。

Nestle認為，如果政府真正希望改善國民健康，就需要從政策層面改革，例如改善農業補貼制度、提高健康食品可及性、提供普遍學校餐食以及限制食品產業的過度行銷。

會議另一位講者、Climate Healers創辦人Sailesh Rao則從環境角度提出警告。他指出，新指南鼓勵每天攝取乳製品與動物蛋白，可能對水資源與土地使用造成巨大壓力。

Rao表示，生產一加侖牛奶約需要1000加侖水，而畜牧業還需要大量土地種植飼料作物。他認為，在全球氣候變遷與資源緊張背景下，增加肉類與乳製品消費可能加劇環境問題。

與會專家普遍認為，新膳食指南中確實包含一些值得肯定的方向，例如減少糖與超加工食品，但其訊息同時受到政治、產業與意識形態影響。如何在健康、食品產業與環境之間取得平衡，仍是美國營養政策未來面臨的重要課題。