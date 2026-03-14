洛雷斯公園甜點新寵 1根香蕉要10元

一根香蕉能貴到哪去，但在舊金山Dolores公園要10美元。(取自Pexels)

香蕉攤可以說永遠不缺生意，據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，8日的暖陽與傍晚7時的落日，將數千人吸引到多洛雷斯公園（Dolores Park）。但這次，霓虹燈照亮的推車上新增了特色美食：裹滿Ghirardelli黑巧克力的香蕉，外層撒滿椒鹽脆餅和椰子杏仁酥等配料，還可淋上焦糖海鹽或巴伐利亞奶油等「淋醬」。

這輛移動小攤名為「Go Bananas」，每根香蕉棒售價10美元。這個價格或許讓「Arrested Development」劇迷倍感親切，這部經典美劇圍繞功能失調的布魯斯（Bluth）家族展開，其房地產帝國正是從南加州海濱步道上的冷凍香蕉攤起家。

在經典橋段中，家族女主人布魯斯曾對兒子麥可大喊：「就一根香蕉！能值多少錢？10美元？」

公平地說，布魯斯家正宗冷凍香蕉攤當時並未提供榛子醬或黃油太妃糖堅果口味，但「Go Bananas」的創始人勞卡寧（Liisa Laukkanen）和羅溫-泰勒（Brandon Rowan-Taylor）對此梗心領神會。

公園裡的那個下午，是香蕉攤第三次亮相。此前它於2月21日在蘇沙利度（Sausalito）螃蟹節首次登場，又在矽谷（Silicon Valley）某企業園區的500人活動中亮相。羅溫-泰勒透露，當時他們手頭有大批剩餘香蕉，「於是我們決定乾脆去多洛雷斯公園試試」。

身為私人廚師的羅溫-泰勒設計了「Bougie Hippy」（草莓香草麻籽麥片淋草莓醬）和人氣款「PBB&J」（香蕉片淋花生醬和樹莓醬）的配方，售賣時他會佩戴由鑰匙扣改造的香蕉耳環。

勞卡寧是室內設計師兼建築師。羅溫-泰勒介紹，兩人是「八年前在義大利佛羅倫斯（Florence, Italy）屋頂相識的摯友」，當時正尋找有趣的共同項目。

嚴格來說，周日在公園的嘗試屬於游擊式經營。如同投機取巧的家族族長喬治·布魯斯（George Bluth），「Go Bananas」可能未取得正規許可。不過二人計畫今後光明正大開展活動。

「我們如此獨特且令人難忘，只能嚴格遵守所有規定，」羅溫-泰勒表示。

他們計畫將「Go Bananas」重返多洛雷斯公園，但具體日期尚未確定。在此期間，勞卡寧和羅溫-泰勒將參加6月舉行的Union Street節，同時正考察市中心「First Thursdays」和屋崙（Oakland）「First Fridays」活動，以及「Outside Lands」、「Lightning in a Bottle」等音樂節。

若你覺得10美元的甜點價格過高，不妨想想：某加密貨幣大亨曾為一根香蕉豪擲600萬美元，而那根香蕉連巧克力醬都沒有。