南灣行動領務 5月起調整服務時間、名額

駐舊金山台北經濟文化辦事處宣布，今年5月起將調整南灣行動領務的服務時間及網路預約名額，此為位於經文處的領務大廳。（記者江碩涵／攝影）

駐舊金山 台北經濟文化辦事處宣布，今年5月起將調整南灣行動領務的服務時間及網路預約名額。

南灣行動領務地點為金山灣區僑教中心多功能廳（地址：100 South Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035），服務日期為每月最後一周的周五，若遇假日則提前一周的周五，時間從上午10時開始至下午1時30分，網路預約名額為護照類15名、文件證明及授權書類30名。

預約網站為www.tecosf.com，從4月1日上午9時起開放上網預約5、6月行動領務，若要查詢是否預約成功，可上網站查詢，網址為：https://www.tecosf.com/checkappointment/。

已預約成功民眾，請印出確認單，就可於行動領務辦理當日上午10時至下午1時30分，將已填妥的表格及應備的文件，直接帶到南灣僑教中心一樓多功能廳櫃台辦理相關業務。現場也將發放號碼名額給80歲以上僑胞十名、授權書十名，名額額滿即不再受理，敬請及早預約或現場排隊。

現場僅提供收件服務，不發件亦無法速件處理，僅限本人親自辦理，不接受代辦。

為節省等候時間及提高服務品質，駐舊金山台北經文處提醒僑胞，抵達僑教中心一樓領務櫃台前備齊所需文件、回郵信封與正確數額的規費，規費僅接受現金、銀行本票（cashier check）或匯票（money order）支付，抬頭請寫TECO，現場不找零，亦不接受個人支票與信用卡，若文件不全，無法收件。

首次申請護照、辦理入國證明書等仍請親至舊金山辦事處辦理，其他各項領務業務建議多採用郵寄申請，以減少往返不便。相關申請資料請寄：TECO（請註明擬申辦業務，如護照、簽證、授權書、文件證明書等），地址為：345 4th Street, San Francisco, CA 94107。

各類領務表格、填寫說明、應備文件及注意事項等，請參考本處網站：https://www.roc-taiwan.org/ussfo。僑胞如有疑問，可電郵[email protected]或電洽415-362-7680。