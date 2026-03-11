奧運奪金後首亮相 劉美賢5月17日聖荷西「冰上明星」巡演

劉美賢奧運奪金後，將於5月首度亮相聖荷西「冰上之星」巡演。（美聯社）

聖荷西 信使報（Mercury News）報導，自奧運 奪金後，劉美賢 （Alysa Liu）將於5月首次在舊金山灣區粉絲面前亮相，屆時「冰上明星巡迴表演」（Stars on Ice）巡演將登陸聖荷西。

這位上月在米蘭冬奧摘金的選手，於周二（10日）上午被宣布為年度巡演的壓軸明星。冰上明星巡演定於5月17日在SAP中心舉行。

與這位20歲的屋崙（Oakland）籍明星同台獻藝的，還有同為美國選手的葛倫（Amber Glenn）和萊維托（Isabeau Levito），她們曾與劉美賢同場競技於冬奧會女子單人滑賽場。三人戲稱自己為「冰刀天使」（Blade Angels），以此向「霹靂嬌娃」（Charlie′s Angels）致敬，同時暗合滑冰喜劇「Blades of Glory」的梗。

三名「冰刀天使」均入選上月米蘭冬奧團體花滑金牌美國隊，更多該隊成員將赴聖荷西助陣。

以四周跳和後空翻聞名的「四周跳之神」（Quad God），四屆全美冠軍馬里寧（Ilia Malinin）將參與演出，冰舞組合喬克（Madison Chock）與貝茨（Evan Bates）亦將登場。

巡演將於4月16日在佛州邁爾斯堡（Fort Myers, Florida）附近拉開帷幕，持續至5月底，其中包括曼菲斯（Memphis）郊區的演出站。

劉美賢日前宣布退出本月晚些時候在布拉格舉行的世界錦標賽，這是許多奧運選手經歷賽事磨礪後的常見選擇。

本周四（12日），屋崙市將在Frank Ogawa Plaza舉行特別儀式向她致敬。自成為24年來首位奪得奧運個人金牌的美國女選手以來，她頻繁現身灣區各地。門票現已在StarsOnIce.com開售。