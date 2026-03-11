我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

馬斯克蟬聯富比世首富 黃仁勳躍居第8超越巴菲特

奧運奪金後首亮相 劉美賢5月17日聖荷西「冰上明星」巡演

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉美賢奧運奪金後，將於5月首度亮相聖荷西「冰上之星」巡演。（美聯社）
劉美賢奧運奪金後，將於5月首度亮相聖荷西「冰上之星」巡演。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，自奧運奪金後，劉美賢（Alysa Liu）將於5月首次在舊金山灣區粉絲面前亮相，屆時「冰上明星巡迴表演」（Stars on Ice）巡演將登陸聖荷西。

這位上月在米蘭冬奧摘金的選手，於周二（10日）上午被宣布為年度巡演的壓軸明星。冰上明星巡演定於5月17日在SAP中心舉行。

與這位20歲的屋崙（Oakland）籍明星同台獻藝的，還有同為美國選手的葛倫（Amber Glenn）和萊維托（Isabeau Levito），她們曾與劉美賢同場競技於冬奧會女子單人滑賽場。三人戲稱自己為「冰刀天使」（Blade Angels），以此向「霹靂嬌娃」（Charlie′s Angels）致敬，同時暗合滑冰喜劇「Blades of Glory」的梗。

三名「冰刀天使」均入選上月米蘭冬奧團體花滑金牌美國隊，更多該隊成員將赴聖荷西助陣。

以四周跳和後空翻聞名的「四周跳之神」（Quad God），四屆全美冠軍馬里寧（Ilia Malinin）將參與演出，冰舞組合喬克（Madison Chock）與貝茨（Evan Bates）亦將登場。

巡演將於4月16日在佛州邁爾斯堡（Fort Myers, Florida）附近拉開帷幕，持續至5月底，其中包括曼菲斯（Memphis）郊區的演出站。

劉美賢日前宣布退出本月晚些時候在布拉格舉行的世界錦標賽，這是許多奧運選手經歷賽事磨礪後的常見選擇。

本周四（12日），屋崙市將在Frank Ogawa Plaza舉行特別儀式向她致敬。自成為24年來首位奪得奧運個人金牌的美國女選手以來，她頻繁現身灣區各地。門票現已在StarsOnIce.com開售。

世報陪您半世紀

奧運 聖荷西 劉美賢

上一則

華埠隨機刺人兇手抓到了 37歲華男落網 父親曾任中華總會館總董

下一則

西北大學等8所名校進駐舊金山 共建創新平台

延伸閱讀

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己
劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席

劉美賢不參加月底花滑世錦賽 日本「璃來龍」二人組也將缺席
致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

致敬劉美賢冬奧奪金 屋崙3月12日市政廳辦慶祝集會

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。（警局提供）

舊金山市長羅偉隨扈在田德隆遇襲 頭部流血受傷

2026-03-06 19:11

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元

這5個州「利誘」人遷居 最優渥的價值逾2.3萬元