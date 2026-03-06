Ioniq 5狀況多 Waymo仍選它為下一代自駕車

我的頻道

編譯林思牧／綜合報導
消費者報導估計Ioniq 5的ICCU故障比率可能高達10%。(hyundaiusa.com)
南韓「現代」（Hyundai）品牌電動車款Ioniq 5給車主帶來極多困擾， 但Waymo卻選了它作為下一代自駕計程車。

舊金山標準(San Francisco Standard)報導，你下次搭乘的Waymo可能看起來有點不一樣。據報導，Waymo計畫購買5萬輛現代Ioniq 5，眼尖的舊金山居民已經在城裡發現了這些配備Waymo獨特感測器的SUV。

2021年Ioniq 5發布以後，它獲得了Car and Driver、Kelley Blue Book和Edmunds等權威汽車媒體的一致好評。但問題是：車主們反映他們的Ioniq 5經常出現故障。車主指出問題出在整合式充電控制單元（ICCU）上，這是將高壓充電轉換為低壓充電的電子元件。當它出現故障時（似乎是隨機的），車輛可能會在行駛途中出現充電故障並失去動力，導致無法行駛。

在Waymo的自駕系統中，這可能會對演算法造成壓力，使其必須快速回應意外故障，否則乘客可能會被困在路上。擔任記者的車主Michelle Peng表示，她的Ioniq 5行駛哩程剛過3萬就出了故障，無法使用低壓充電器充電。她去現代經銷商檢查後發現是ICCU損壞了，一個多月過去了，由於全國零件短缺，她只能租車開，等待新的零件到貨。

不過，她說她已算是幸運的，ICCU故障更常見的情況是觸發所謂的「烏龜模式」（turtle mode），此時車輛會自動降低動力輸出，將速度限制在每小時20哩左右，並向用戶顯示錯誤訊息--旁邊還會配上一個卡通烏龜的圖案。

很多車主表示起初都很喜歡這款車，他們被鋪天蓋地的好評吸引，也被它的各種功能所折服：大容量電池充電迅速；舒適寬敞的內部；帶有手動按鈕的操控界面；平順安靜的加速。而且，對某些人來說，它不是特斯拉，光這一點就讓他們心動不已。

然而有一天，他們突然聽到車尾傳來「砰」的一聲，看到儀表板上出現了一個帶有「烏龜模式」圖示的錯誤訊息。大多數人只能勉強把車開回家，預約維修服務，然後叫拖車把車拖到現代的經銷商。

現代汽車公司表示，只有1%的Ioniq 5車型有ICCU故障，但許多車主懷疑實際問題遠比這個數字普遍。聲譽卓著的「消費者報導」（Consumer Reports）根據其2026年可靠性調查，估計這一比率可能高達10%。該調查涵蓋了超過38萬輛使用相同ICCU的車輛，包括現代、起亞（Kia）和捷恩斯（Genesis，現代的豪華車品牌）的車型。

洛杉磯的現代經銷商一位匿名服務顧問估計，大約有一半的Ioniq 5新車在售出後會因電力系統故障而返廠維修。由於零件短缺，這意味著有許多車主需要等待數月才能取回他們的車。

