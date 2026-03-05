2本地開發商 收購舊金山購物中心

我的頻道

編譯組／綜合報導
兩家經驗豐富的本地開發商Presidio Bay Ventures與Prado Group已共同獲得獨家購買權，將收購位於第五街與米慎街交匯處的舊金山購物中心。(本報檔案照)

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）獲悉，兩家經驗豐富的本地開發商Presidio Bay Ventures與Prado Group已共同獲得獨家購買權，將收購位於第五街與米慎街交匯處的舊金山購物中心（San Francisco Centre）。這座曾以玻璃穹頂中庭和九廳影院吸引郊區家庭、上班族及國際遊客的購物中心，已於2023年關閉。

目前尚不清楚兩家公司同意為這處巨型地產支付多少金額，知情人士透露，既然已確定中標方，盡職調查期預計將長達三個月。據消息人士稱，該物業指導價為1億美元，但預期最終成交價將超過1.3億美元。十多年前，這座占地五畝的綜合體估值曾超過10億美元。

該集團對該關閉商場的改造計畫尚未公開；高盛（Goldman Sachs）與摩根大通（JPMorgan Chase）去年11月通過收回與該物業相關的逾5.6億美元未償貸款正式取得控制權，其目標是出售該物業。受兩家銀行委託負責出售該購物中心是房地產經紀公司世邦魏理仕（CBRE）。

可以確定的是，開發商在這場被市場觀察家稱為異常迅速的競標中勝出，標誌著這座市中心黃金地段物業作為零售中心40年歷史的新篇章開啟。

這座長期以「Westfield中心」之名聞名灣區的商場，已成為疫情後市中心衰落的象徵。自前業主Unibail-Rodamco-Westfield與Brookfield Properties於2023年交出鑰匙後，租戶們相繼撤離，這座龐大物業的空置景象與城市繁榮時期的張揚氣勢形成鮮明反差。

這座建築群以高聳通透的穹頂為特色、橫跨市場街、第五街與米慎街多個街區，不僅是北加州規模最大的零售地產之一，更是市中心最具辨識度的建築地標。

根據該地塊的分區規畫，將商場改建為一棟或多棟住宅或辦公塔樓均屬可行。

該商場復興計畫的另一變數在於舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District）。該學區持有商場約7萬6000平方呎的土地產權，並持有租約至2043年，附帶15年續租選項。此產權結構將如何影響商場未來改造尚不明朗。

