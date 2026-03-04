東灣台灣同鄉會228活動 聚焦民主代價 傳承台美人精神

為緬懷228事件並落實民主教育，東灣台灣同鄉會2月28日在核桃溪（Walnut Creek）的Ygnacio Valley圖書館舉辦「民主的代價」系列紀念活動。（主辦單位提供）

為緬懷228事件並落實民主教育，東灣台灣同鄉會2月28日在核桃溪（Walnut Creek）的Ygnacio Valley圖書館舉辦「民主的代價」系列紀念活動。當天除了由北加州台灣同鄉聯合會贊助的歷史海報展，主辦單位更透過跨世代的互動教學與哲學對話，引導僑界同鄉及華裔子弟正視台灣民主進程，吸引逾百位僑民與當地民眾熱烈參與。

駐舊金山台北經文辦事處副處長朱永昌、北加州台灣同鄉聯合會會長黃桂華、僑務委員林政原及劉玲霞等到場，對東灣僑界深耕文化與歷史教育表示肯定。

東灣台灣同鄉會會長柯伊芳感觸良多。她在致詞中指出，近期台灣發生消費白色恐怖歷史的事件，顯示出部分群眾對艱辛民主史的無知，現今如同空氣與水般自然的民主自由，是前輩付出無盡血淚換來的。她說：「我們身邊有許多台美人長輩，曾身處民主變革的核心，他們的生命故事不應被遺忘，唯有了解歷史，才能將民主價值一代代傳承下去。」

活動特別針對不同年齡層設計了教育內容，包括「228 小水牛」親子時光， 邀請洛杉磯台灣會館台美小姐陳妤涵為學齡兒童講述歷史繪本。透過淺顯易懂的故事，引導孩子從歷史中辨識「權勢霸凌」並學習正確應對。另有「抉擇的代價」深度對話，成人組採取「蘇格拉底式討論」，參與者從道德層面切入，模擬民主前輩在「個人安全」與「理想道德」間的兩難，深刻體認民主之路的艱辛。

為確保史實準確性，主辦單位特邀聖荷西耕南書院在現場設置「228 歷史諮詢台」，為對台灣史感興趣的觀眾提供詳盡解說。活動在月琴彈唱「伊是咱的寶貝」歌聲中結束，現場氣氛莊嚴且溫馨。與會同鄉表示，這場活動不僅是一次歷史回顧，更是一場深刻的公民課，讓生長在海外的下一代也能體悟台灣民主的重量。