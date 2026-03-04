Netflix放棄華納兄弟 共同執行長薩蘭朵斯揭原因

總部設於洛斯蓋圖（ Los Gatos）的Netflix辦公樓一隅。（取自谷歌地圖）

Netflix已於2月26日宣布退出華納兄弟探索頻道(Warner Bros. Discovery Inc.)的競購，當時此一消息震驚好萊塢 。

「聖荷西信使報」報導，Netflix先前已於去年12月同意收購華納兄弟的影業和HBO Max串流媒體業務，共同執行長薩蘭朵斯(Ted Sarandos)也為此進行了一系列媒體曝光和會議、討論這起交易，甚至包括白宮行程。

然而，在放棄競購後的首次採訪，薩蘭朵斯告訴彭博社，退出競購的決定實際上更早做出，基於Netflix事先制定的各種競購方案。他透露，當收到通知、華納兄弟獲得更佳報價與交易細節之後，就非常清楚該怎麼做。

據透露，競購對手派拉蒙天空之舞公司(Paramount Skydance Corp.)為了收購這家規模更大的公司，正在舉債數百億美元，將迫使執行長埃里森(David Ellison)削減160億美元的成本，並裁減數千個工作。

Netflix提出的收購方案，曾遭到了好萊塢工會、政界人士以及包括導演卡麥隆(James Cameron)在內的娛樂業重量級人物的強烈反對，部分原因是該公司過去對電影院缺乏支持。但薩蘭朵斯表示，過去幾個月他與電影發行商的對話，可能促成更多Netflix影片在戲院上映，未來會找到很多很好的合作機會。

儘管彭博新聞社和其他媒體報導，美國司法部正在對Netflix的商業行為進行全面審查，但薩蘭朵斯表示調查已經結束。

薩蘭朵斯透露，當初針對競購，設定了一個非常嚴格的支付範圍，並提出報價。除了轉向現金支付之外，並未做太多改變。對進入和退出的時機都很滿意。在收到通知、得知有競爭對手提出了更佳報價與交易細節後，立刻就知道如何做。

有關競購有來自政治阻力的傳言，包括共和黨人強烈反對這項協議、共和黨籍的司法部長聯名發表了反對信。薩蘭朵斯皆予以否認。他表示，收購走的是正常的監管程序，不僅與司法部合作，也與全球50個監管機構合作。所有事情都依序進行。司法部履行職責，並且非常負責。

問及是否認為派拉蒙收購華納兄弟的交易會獲得批准？薩蘭朵斯則表示未知，不願妄加猜測。他認為，交易應將受到嚴格審查。應會用同樣的放大鏡仔細檢視。

若假設交易達成，派拉蒙收購華納兄弟會對好萊塢和娛樂產業產生什麼影響？薩蘭朵斯認為， 這筆交易取決於大幅削減成本，而最大的成本中心是製作人員。削減的金額將超過160億美元，代表產量與員工人數減少。

薩蘭朵斯表示，可以了解，大眾不想讓華納被賣給任何人。過去幾年，這個行業非常殘酷，因為疫情、罷工、利潤擠壓，導致大量產量下降。誰都不想看到產業再有震盪。