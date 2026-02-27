谷愛凌2023史丹福大學就讀期間疑遭襲擊 手臂出現抓傷

我的頻道

舊金山訊
中國選手谷愛凌在米蘭冬奧U型場地技巧賽成功衛冕。（新華社）
中國選手谷愛凌在米蘭冬奧U型場地技巧賽成功衛冕。（新華社）

舊金山紀事報獲取的公共紀錄文件顯示，中國奧運冠軍滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）2023年在史丹福大學校園內曾遭遇疑似襲擊事件，警方當時以涉嫌跟蹤與毆打罪名逮捕一名男子。事件細節近日曝光，再度引發外界對校園安全的討論。

文件顯示，事件發生於2023年5月18日下午約4時12分，地點位於史丹福校園Jane Stanford Way與Via Ortega交界處。聖塔克拉拉縣警局（Santa Clara County Sheriff’s Office）通話紀錄指出，警方接獲目擊者報案，稱一名女性遭男性攻擊，且嫌犯過去曾跟蹤並威脅被害人。紀錄顯示，當時19歲的谷愛凌手臂三頭肌部位出現抓傷。

縣警局拒絕向媒體公開完整警察報告。史丹福方面也未對個案作出評論。校方發言人戴維斯（Angie Davis）此前僅表示，校園安全是校方首要任務，公共安全部門致力於為所有師生創造安全環境。

這起事件最早於上周曝光，當時「The Athletic」引述谷愛凌說法，稱她曾在史丹福「於街頭遭到肢體攻擊」。谷愛凌2022年入學史丹福，目前為休學狀態，以備戰2025至2026賽季及冬季奧運。

除疑似襲擊外，文件中另有兩份紀錄與谷愛凌遭遇的其他安全事件相關。其中一份記錄顯示，2024年1月20日，一名不明人士進入未上鎖的宿舍房間翻動物品，受害人包括谷愛凌與另一名學生Lauren Koong。當時谷愛凌人在瑞士參加Laax Open滑雪賽，並在該賽事奪得銀牌。

另一份紀錄則提及2023年4月的一起威脅事件，內容顯示，有人利用四名史丹福相關人士的電子郵件帳號發送帶有威脅性及令人不安語言的訊息，其中一人即為谷愛凌。文件未明確指出是否涉及死亡威脅，但與她先前對外提及遭恐嚇的說法相符。

根據史丹福年度安全報告，校園向警方及安全部門通報的跟蹤案件近年持續增加：2021年為30起，2022年增至41起，2023年達55起，2024年則進一步上升至58起。

谷愛凌2019年宣布代表中國出賽後，引發國際關注與爭議。她出生於舊金山，曾代表美國參與青年賽事，後改披中國隊戰袍。她就讀舊金山大學高中（University High School），其進入史丹福也曾引發反對聲浪，甚至有連署要求校方撤銷其錄取資格，至今仍在網路上流傳，累計超過8600個簽名。

儘管爭議不斷，谷愛凌亦因賽場表現與商業價值成為國際級明星。據「富比世」（Forbes）估計，她去年代言收入約2300萬美元，社群媒體Instagram追蹤人數近期已突破400萬。

她今年稍早被任命為舊金山農曆新年大遊行總領隊，活動預定於3月7日舉行。

世報陪您半世紀

谷愛凌 舊金山 奧運

