馬連去年4死車禍 少年駕駛不認罪 質疑警方超速指控不實

CHP調查人員表示，他們是根據事故後熔化的車速表，其指針最後指向60哩以上的數字，推算車速可能過快。（加州公路巡警網頁）

灣區 馬連縣（Marin）去年4月造成4名少女喪生的重大車禍案件，26日在馬連縣高等法院出現新進展。被控車輛過失殺人輕罪的17歲女駕駛當庭正式否認指控，案件原本看似例行程序，卻因檢方突然要求調閱一名加州 公路巡警（CHP）的人事檔案，再度引發外界對事故調查的質疑。

據舊金山 紀實報報導，當天庭審中少女在父母及律師陪同下出庭應訊，旁聽席坐滿死者家屬及友人。就在認罪程序結束後，檢方表示已提出所謂「Pitchess動議」，要求法院允許查閱一名到場處理事故警員的保密人事資料。檢方未詳細說明原因，但一般而言，此類動議多用於確認警員背景是否可能影響案件公正性。CHP發言人則表示，此類動議在刑事案件中並不罕見，相關理由應由地檢處說明。

根據警方先前調查，這名未成年駕駛在伍達克（Woodacre）一條彎曲林蔭道路上行駛時，車速超過速限約20至25哩，失控撞上樹木後起火燃燒。車上共有六名就讀Archie Williams高中的學生，當時正從費爾法克斯（Fairfax）前往參加過夜聚會。事故造成4名少女死亡。

由於車輛俗稱「黑盒子」的事件資料記錄器在火燒中毀損，CHP調查人員表示，他們是根據事故後熔化的車速表，其指針最後指向60哩以上的數字，推算車速可能過快。

被告律師德萊索（Charles Dresow）向媒體表示，警方早期公布的報告「存在缺陷且不完整」，並質疑以「停滯的車速表」推估速度的方法缺乏可靠性。他指出，事故現場多項因素都可能導致車速表讀數失真。

唯一生還的乘客Barclay曾向警方表示，事故發生前看到對向來車燈光，但CHP報告稱未發現有車輛逼車或迫使駕駛偏離道路的證據。過去10個月中，Barclay家屬及另外兩名死者親屬多次公開質疑警方調查，認為部分線索未被充分追查。