全美最毒地…聖荷西州大旁化工廠汙染 環保署砸千萬清地

編譯組／綜合報導
聖荷西州大附近被長期污染超級基金場地擬實施新清理方案。(Copilot AI生成)
聖荷西州大附近被長期污染超級基金場地擬實施新清理方案。(Copilot AI生成)

據「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西（San Jose）市中心以南，South 10th街與East Alma Avenue交匯處那片不起眼的停車場，鮮少有人關注，周邊有包括聖荷西州立大學（San Jose State University）橄欖球場、聖荷西巨人隊（San Jose Giants）棒球場等諸多吸引人的地標。

但這片5英畝的瀝青停車場，卻是硅谷（Silicon Valley）持續時間最長的環境修復項目所在地。1947至1987年間，一家企業在此清洗並回收逾200萬個工業鋼桶，常將農藥、溶劑、酸類及其他化學品傾倒入地下及雨水排放系統。

歷經數十年汙染後，1987年企業主洛倫茨（Ernie Lorentz）入獄，洛倫茨桶罐公司（Lorentz Barrel and Drum Co.）廠區被列為聯邦超級基金（Superfund）汙染場地，與全美最毒場地並列。如今負責監督清理數十年的聯邦環保署（EPA），正計劃斥資2400萬美元實施高科技項目，清除汙染殘留物。

「我們已完成約90%的清理工作，」 EPA舊金山（San Francisco）地區辦公室超級基金與應急管理司（Superfund and Emergency Management Division）司長蒙哥馬利（Mike Montgomery）表示，「剩餘汙染物濃度較低。我們希望清除那些長期逃避清理的殘留汙染。」

EPA官員計劃將金屬探針插入地下，以類似烤麵包機加熱麵包的方式，將地表下20至30英尺的土壤加熱。該技術已在洛杉磯（Los Angeles）及加州其他地區的若干環境清理現場應用，預計能使土壤中頑固的微小溶劑顆粒、揮發性有機化合物及其他化學物質氣化，隨後通過新建井口捕獲這些蒸汽，經處理後予以清除。雖然前期清理工作部分資金由汙染企業承擔，但本輪清理將使用超級基金撥款，該基金來源於對化工企業的聯邦稅收。

工程預計明年啟動，耗時約18個月完成。

此舉還將加速該惡名昭彰的場地最終從超級基金名單中除名，使其更易於開發利用，例如作為工業用地或商業場所。

EPA官員蒙哥馬利表示，如今該場地對周邊居民及工作者已不構成健康威脅。大部分汙染物早已清除，剩餘汙染物濃度極低（僅十億分之幾），且被停車場覆蓋層封存。

聖荷西 加州 舊金山

