低價未上市房源 新移民須防陷阱 勿過分依賴中介

記者啟鉻╱綜合報導
華人購買新屋需要謹慎選擇經紀人，並謹慎評估未上市房源廣告。圖為出售房屋內景。(記者啟鉻╱攝影)
加州房市近年競爭激烈，不少華人移民因急於置產，又對美國房屋交易制度不夠熟悉，容易被標榜「價格低廉、尚未上市」的房源吸引。然而，這類看似難得的購屋機會，背後可能暗藏法律與金錢風險。日前就有華人新移民，因所謂的未上市房源，與房產中介發生押金糾紛，不得不對簿公堂。

根據律師薄尚樂提供的一起實際案例，來自中國的新移民Jason，日前在華人微信群組看到一則房屋資訊，聲稱該房屋位於華人聚集、學區良好的城市，且尚未上市，價格比市面同類住宅便宜10多萬美元。由於急於購房，加上價格具吸引力，Jason隨即聯繫資訊發布者。

然而，對方雖然實際身分為房產中介，卻未向Jason表明經紀人角色。對方表示可安排看房，但須先支付近5萬美元押金，並簽署一件合約，約定若看房後不購買，押金不退還。後來，Jason因對房屋狀況不滿意，並在友人協助下查證，發現該房屋其實早已上市，對方刻意隱瞞事實並誘導簽約，涉嫌欺詐。雙方在押金返還問題上產生糾紛，最終對簿公堂。

律師薄尚樂指出，許多新移民因英語能力有限，且不熟悉美國房市交易操作流程，往往無法取得準確資訊，讓不法房產中介有機可乘。尤其近年來，一些人利用華人新移民常用的社群平台，散布「特別便宜、尚未上市」的房源資訊，導致部分買家受騙。

未看房要押金 不買不退不合理

 

他特別提醒，在尚未實際看房下就要求買家簽署押金合約，甚至明訂「不買不退」，本身就不合理。新移民在南加州購屋時，務必選擇專業、資深且口碑良好的房屋仲介，並堅守基本權益，包括「看完房子不滿意可退押金」的權利；否則，對方就不可能是一名專業、合格的經紀人。

資深地產經紀袁立功從另一角度提出質疑。他表示，如果真有「尚未上市、價格特別便宜」的房子，資訊發布者為何不自行買下，再轉手獲利？即便對方能提出各種說詞，也足以讓買家提高警覺，避免在毫無心理準備下貿然簽約。

袁立功指出，華人新移民若英語能力不足，可透過親友介紹，尋找曾有成功交易經驗、且表現專業的房屋經紀人。在簽署任何文件前，務必請經紀人清楚說明重點條款。

他也提醒，有些買家過度依賴經紀人，甚至表示「完全信任，什麼文件都可以簽」，這種心態相當危險。專業的房屋經紀人有責任向買家清楚解釋權利與義務，買家本身也不能放棄理解合約內容的責任。

買房交易 爭取三大保護條款

袁立功指出，買家在房屋交易中，至少爭取以下三項重要保護條款：

第一、貸款保護條款（Loan Contingency）。部分尚未入籍的華人新移民，也可申請貸款，只是頭期 款比例較高。若因各種原因導致貸款未獲核准，貸款保護條款可讓買家退出交易，並可避免全部或部分押金損失。

第二、房屋檢查保護條款（Inspection Contingency）。專業經紀人會協助買家聘請專業房屋檢查公司，對屋頂、管線、結構，以及白蟻、霉菌等問題進行全面檢查，尤其關係到未來屋主健康與安全。一般檢查費約400至500美元，房屋越大費用越高。若檢查結果不理想，買家有權退出交易。若買家因故不在美國，也應委派代表到場聽取檢查說明，以免日後產生法律糾紛。

第三、房屋估價保護條款（Appraisal Contingency）。即使成功取得貸款，仍可能遇到房屋估價低於成交價的情況。例如成交價80萬美元，但估價較低，銀行僅依估價提供貸款，差額需由買家承擔。若買家不願或無法負擔這筆額外費用，可依估價保護條款退出交易並保留押金。

地產專家Betty Yu則提醒，華人新移民在房屋交易中，並非所有糾紛都是遭遇詐騙，很多情況其實源自買家自身準備不足，例如未事先了解市場行情、交易流程或經紀人背景。因此，購屋前務必做好功課，對經紀人的選擇及整個交易流程有充分認識，才能有效降低風險，安心置產。

