硅谷亞洲藝術中心 馬年新春特展

聖塔克拉拉訊
展覽亮點包括珍貴的昭陵六駿原石原大拓本「颯露紫」。(硅谷亞洲藝術中心提供)
由硅谷亞洲藝術中心主辦、矽谷印社協辦的馬年新春主題展覽 「天發神駿」 日前開幕，展出昭陵六駿之「颯露紫」原大原拓暨名家馬畫20件、矽谷印社社員印刻60件，匯聚書法、篆刻、國畫、拓片與油畫多種形式，以「馬」為精神象徵，展現中華文化中奔騰不息、昂揚奮進的生命力量。

「天發神駿」寓意天賦神采、英姿勃發。馬，自古以來便是力量、速度與理想的象徵。本次展覽除呈現矽谷印社社員的精彩篆刻作品外，也以豐富多元的藝術語言，詮釋「馬」在中國藝術史與當代創作中的獨特地位。

展覽亮點包括珍貴的昭陵六駿原石原大拓本「颯露紫」，以及昭陵六駿縮寫本拓片六幅，重現盛唐氣象與歷史風骨；侯北人題「天發神駿」，以雄渾筆意呼應主題。鄭月波的水波駿馬三幅及「十二生肖圖軸」，在流動墨韻中展現駿馬神采；沈以正「馳騁圖」氣勢奔放；張梅駒書法作品筆力遒勁；梁禮清對韓幹「馬圖」的現代演繹，則在傳統與當代之間展開藝術對話。

此外，台灣畫馬名家葉醉天馬行空，飄然不群；王海嬰「遊春圖」意境清新；徐治慶「奔騰」、「跨越」速寫生動有力；汪丁甲水墨馬氣韻貫通；王躍進手撕紙書法別具匠心。多樣媒材交相輝映，共同構築出一場跨越歷史與時代的藝術盛會。

這項展覽至3月3日止，免費入場及停車。地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。

