百萬富翁太多 灣區豪宅庫存嚴重短缺

編譯組／綜合報導
舊金山百萬富翁數量遠超豪宅存量，AI驅動的需求遭遇房源的嚴重短缺。（Copilot AI生成）
據「舊金山標準報」（San Francisco Standard）報導，今年房產市場幾乎未因去年12月假期停歇，去年秋季開始的搶購熱潮仍在持續：房產掛牌數日即成交，跳過開放看房和經紀人看房環節。報價均為全現金，且無附加條件，連待修繕的房產也搶購一空。

Compass今年2月市場報告指出，舊金山存在「嚴重庫存短缺」，掛牌量較2025年1月減少約20%。上月每四套在售舊金山房產中就有一套成交，吸納率較去年高出45%。與去年同期相比，1月份降價房源減少三分之一，近四分之三的獨棟住宅和略超四分之一的公寓以高於要價成交。

經紀人指出，這只是開始，市場正從春季預熱階段進入旺季核心期，恰逢AI領域巨頭企業首次公開募股（IPO）的預期將達到沸點。與以往科技熱潮不同，當時財富主要由矽谷企業創造，而AI的核心地帶在舊金山。這意味著全市各社區都感受到房價上漲的壓力。

儘管市場異常火爆，買家仍可通過儘快出手獲益，因為現在買房很可能為自己帶來豐厚的經濟回報。房產會自然浮現，但一兩天內就會售出。

城市復甦的樂觀情緒與返崗政策共同點燃了這場狂熱。風險投資資金、二級市場流動性事件以及今年晚些時候預期的AI企業IPO，正不斷助推市場升溫。

高盛（Goldman Sachs）分析師預測，今年IPO總值將達創紀錄的1600億美元，舊金山企業OpenAI、Databricks和Anthropic領銜上市候選名單。部分員工已提前在二級市場拋售股份，搶在同事前置業是提前套現的重要動因。

但即便新增庫存達到或略高於往年春季中期的增長水平，也難以滿足數千名新晉舊金山百萬富翁的購房需求。

Compass公司分析師阿迪拉（Andy Ardila）指出：「我認為市場將突然湧入大批資質優越的高淨值買家，而房源根本供不應求。」

根據去年6月對這家聖塔克拉拉（Santa Clara）芯片製造商3000名員工的調查，輝達（Nvidia）AI驅動的股價飆升已使其3萬6000名員工的四分之三成為百萬富翁。當時近半數員工身價超過2500萬美元；如今股價較調查當時已上漲約40%。然而，據Compass數據，今年1月整個聖塔克拉拉縣的掛牌房產不足1500套。

Christie's International Sereno地產經紀人費勒（John Faylor）指出：「僅輝達造就的百萬富翁數量就遠超現有房源，市場根本無法正常運轉，而這僅僅是一家公司造成的局面。」

舊金山 AI 輝達

北加州中國企業協會 喜迎新年

修繕多年 大蘇爾最壯觀步道重新開放

