男駕車衝撞珠寶店 稱「為阻止劫案」

警方稱一名旁觀者駕車衝撞舊金山灣區一家珠寶店，以阻擋持槍搶劫犯；示意圖。(取自Pexels)

信使報（Mercury News）報導，最近發生一名男子駕車撞向拍達路瑪（Petaluma）一家珠寶店的正面，其目的是為阻止一起搶劫案。

拍達路瑪警方稱，1月31日下午4時46分左右，有人向警方報案稱，位於South McDowell Blvd. 385號的「Gold Rush Jewelers」珠寶店發生搶劫案。據初步調查，六名頭戴滑雪面罩的男子手持錘子、胡椒噴霧和至少一支槍闖入店內。一人持槍控制住四名店員，其他人則砸碎展示櫃搶走珠寶。

麥格里維警官（Sgt. Ryan McGreevy）2月3日稱，一名路過現場的男性目擊者鑽進了嫌疑人的車內，猛踩油門撞向這家店鋪，撞壞了一扇捲簾門和幾扇窗戶。這名男子後來告訴警方，他當時試圖將劫匪困在店內。

麥格里維稱該男子的做法「非正統」（unorthodox），但他目前未被懷疑有任何犯罪行為。

這起車禍促使劫匪四散奔逃，四人鑽進了撞進商店的那輛車，另外兩人則徒步逃進了South McDowell Blvd.對面的一個街區。警方稱，其中一名疑似劫匪在這名旁觀者試圖從車裡出來時向其噴了胡椒噴霧。

在蘇諾瑪縣警局（Sonoma County Sheriff）直升機「Henry-1」 號的協助下，警方後來找到了他們所說的徒步逃跑的那兩人。其中一人被發現從屋頂跳下，試圖躲到一輛車底下，而另一人後來被看到坐在一個後院裡。

來自匹茲堡（Pittsburg）的巴特勒（William Clarance Butler）和來自安蒂奧克（Antioch）的豪厄爾（Mosha'e Koron Howell）被逮捕並被關押在蘇諾瑪縣監獄。這兩名18歲的男子在蘇諾瑪縣高等法院被指控犯有四項搶劫罪和一項共謀罪，均為重罪。兩人均被拒絕保釋，將於17日出庭。

麥格里維周二表示，周六警方還在那家珠寶店和兩名男子逃跑的社區之間找到了一個裝有珠寶的袋子。珠寶店店主仍在清點搶劫案中被盜珠寶的數量和價值。

珠寶店的員工無人受傷，但他們告訴警方，搶劫事件發生後，他們精神上受到了很大的驚嚇。

拍達路瑪警方呼籲任何掌握相關信息，包括監控錄像的人，與偵探Alyssa Hansen聯繫，電話：707-781-1291，郵箱：[email protected]。