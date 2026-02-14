羅偉赴中領館賀新春 觀機器人舞獅驚嘆

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
羅偉在中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會上致詞。(受訪者提供)
羅偉在中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會上致詞。(受訪者提供)

舊金山市長羅偉12日晚出席中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會，約500位社區領袖與僑界代表齊聚一堂，共同迎接農曆馬年。現場洋溢濃厚節慶氣氛，機器人舞獅與非物質文化遺產展示成為活動亮點。

中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會。(受訪者提供)
中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會。(受訪者提供)

羅偉表示，華人社區是舊金山城市發展的重要力量，舊金山與上海、廣州長期維持姐妹與友好城市關係，在教育、文化與創新交流方面成果豐碩。他並提到，近期舊金山成功舉辦第60屆超級盃相關活動，城市公共安全與整體運作表現穩定，展現舉辦大型國際活動的能力。他強調，在持續強化公共安全與經濟復甦的努力下，市府希望讓市民與國際來賓都能安心。

中國駐舊金山總領事張建敏向領區僑胞拜年，回顧中美地方交流、經貿往來與教育合作成果。他感謝羅偉對雙邊城市交流的支持，並歡迎他在合適時機訪華，同時期待更多中國旅客到訪舊金山。

招待會現場設有多個展區，介紹風箏、面塑、鬃人、糖畫等中國非物質文化遺產。來賓駐足欣賞工藝示範，並品嘗中國佳釀，交流氣氛熱絡。東灣利佛摩市（Livermore）市長John Marchand亦到場祝賀，並向張建敏致送賀狀。

當晚最受矚目的環節，是來自北京的「加速進化機器人」帶來舞獅與功夫表演。機器人隨著鼓點翻騰跳躍，將傳統獅藝動作與科技元素結合，現場掌聲不斷。羅偉觀看後表示，這樣的創新呈現展現文化與科技融合的魅力。

晚會還安排笛子獨奏「牧民新歌」及歌曲「舉杯吧，朋友」等節目，為招待會增添喜慶氣氛。來賓表示，在舊金山多元文化環境中共迎新春，別具意義。

中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會。(受訪者提供)
中國駐舊金山總領事館舉辦的「溫暖迎春，共慶中國年」新春招待會。(受訪者提供)
張建敏邀請羅偉在適宜時間到訪中國。(受訪者提供)
張建敏邀請羅偉在適宜時間到訪中國。(受訪者提供)

