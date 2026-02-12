我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

詐騙外送平台DoorDash逾250萬元 5嫌入獄

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
詐騙DoorDash逾250萬美元，五名嫌犯遭判刑入獄。(翻攝自DoorDash官網)
詐騙DoorDash逾250萬美元，五名嫌犯遭判刑入獄。(翻攝自DoorDash官網)

聯邦當局10日宣布，有五名犯罪集團針對外送平台DoorDash策畫並詐騙超過250萬美元，五名成員已全數遭到判刑，合計刑期超過六年。

根據聯邦檢察長辦公室(U.S. Attorney's Office)的法院文件顯示，這五名被告分別為居住在灣區海沃（Hayward）的30歲巴西籍男子Matheus Duarte、德州賽普拉斯（Cypress）31歲男子 Hari Vamsi Anne、新港灘（Newport Beach）的31歲男子Sayee Chaitanya Reddy Devagiri、爾灣（Irvine）的31歲女子 Manaswi Mandadapu以及加州迪克森（Dixon）的30歲男子Tyler Thomas Bottenhorn。

檢方指出，這起詐騙案發生於2020年11月至2021年2月期間。被告在總部位於舊金山的DoorDash平台上開設了大量虛假顧客與外送員帳號，他們利用獲取的公司內部系統存取權限，將虛假顧客下的訂單指派給虛假外送員帳號，儘管實際上並未進行任何實際配送，系統卻顯示訂單已完成數百次，藉此騙取公司支付的外送酬勞。

目前五名被告均已認罪，10日宣告的最終判決結果為Matheus Duarte遭判處25個月監禁、Hari Vamsi Anne遭判處22個月監禁、Sayee Chaitanya Reddy Devagiri遭判處21個月監禁、Manaswi Mandadapu遭判處12個月監禁、Tyler Thomas Bottenhorn判處折抵已服刑時間。

除刑期外，被告均需接受為期三年的監管釋放（Supervised Release），賠償金額方面，Duarte、Anne、Devagiri與Mandadapu各需支付259萬195美元，Bottenhorn則需支付212萬7216美元。本案由聯邦調查局（FBI）負責調查。

詐騙 外送員 DoorDash

上一則

Sprouts進駐金山 貼身肉搏戰Trader Joe's

下一則

男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕

延伸閱讀

NBC女主播母親失蹤案 一名外送員接受偵訊後獲釋

NBC女主播母親失蹤案 一名外送員接受偵訊後獲釋
黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑

黎智英案 香港蘋果日報6高層 遭判6年9個月至10年重刑
男入獄卻恐嚇被害人 法官後悔輕判 追加15年刑

男入獄卻恐嚇被害人 法官後悔輕判 追加15年刑
新疆拍監禁證據…關恆庇護獲批 國務院證明信起重要作用

新疆拍監禁證據…關恆庇護獲批 國務院證明信起重要作用
台死刑犯減一人 撕票女建商死囚入獄逾20年病逝

台死刑犯減一人 撕票女建商死囚入獄逾20年病逝

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃