詐騙外送平台DoorDash逾250萬元 5嫌入獄

詐騙DoorDash逾250萬美元，五名嫌犯遭判刑入獄。(翻攝自DoorDash官網)

聯邦當局10日宣布，有五名犯罪集團針對外送平台DoorDash 策畫並詐騙 超過250萬美元，五名成員已全數遭到判刑，合計刑期超過六年。

根據聯邦檢察長辦公室(U.S. Attorney's Office)的法院文件顯示，這五名被告分別為居住在灣區海沃（Hayward）的30歲巴西籍男子Matheus Duarte、德州賽普拉斯（Cypress）31歲男子 Hari Vamsi Anne、新港灘（Newport Beach）的31歲男子Sayee Chaitanya Reddy Devagiri、爾灣（Irvine）的31歲女子 Manaswi Mandadapu以及加州迪克森（Dixon）的30歲男子Tyler Thomas Bottenhorn。

檢方指出，這起詐騙案發生於2020年11月至2021年2月期間。被告在總部位於舊金山的DoorDash平台上開設了大量虛假顧客與外送員 帳號，他們利用獲取的公司內部系統存取權限，將虛假顧客下的訂單指派給虛假外送員帳號，儘管實際上並未進行任何實際配送，系統卻顯示訂單已完成數百次，藉此騙取公司支付的外送酬勞。

目前五名被告均已認罪，10日宣告的最終判決結果為Matheus Duarte遭判處25個月監禁、Hari Vamsi Anne遭判處22個月監禁、Sayee Chaitanya Reddy Devagiri遭判處21個月監禁、Manaswi Mandadapu遭判處12個月監禁、Tyler Thomas Bottenhorn判處折抵已服刑時間。

除刑期外，被告均需接受為期三年的監管釋放（Supervised Release），賠償金額方面，Duarte、Anne、Devagiri與Mandadapu各需支付259萬195美元，Bottenhorn則需支付212萬7216美元。本案由聯邦調查局（FBI）負責調查。