東灣科技公司Workday裁數百人 執行長獲350萬遣散費

灣區SaaS科技公司Workday今日宣佈裁員數百人，CEO獲350萬美元遣散費。(Workday臉書）

據媒體SFGATE報導，以人力資源和薪資管理工具聞名的灣區 科技巨頭Workday近日宣布裁員 數百人並更換執行長。

該公司2月4日向證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）提交的文件顯示，此輪裁員規模達2%，主要涉及客戶服務團隊中「非營收崗位」（non-revenue generating roles）。SFGATE周二（10日）獲得Workday的「工人調整和再培訓通知法」（WARN）文件（大規模裁員時必須提交），其中列明布利桑頓總部將裁減154人。

Workday在2025年1月公布員工總數超過2萬400人，但同年2月已裁員逾1700人。若此後員工規模基本持平，本次2%的裁員預計將涉及約375名員工。Workday在2月4日的公告中表示將繼續招聘。

WARN文件揭示了更清晰的裁員圖景。在Stoneridge購物中心旁的總部，Workday將裁撤兩名副總裁（vice presidents）、七名高級總監（senior directors）及大批基層員工。其中包括34名質量保證工程師及其八名主管，另有若干業務分析師、項目經理、銷售人員等職位將被削減。

Workday拒絕回答SFGATE關於裁員補償方案及裁員原因的提問，但該公司2月4日向證券交易委員會提交的文件顯示，預計將支付約4000萬美元用於遣散費及福利，裁員將在當前財季內完成。文件將團隊調整描述為「旨在優化人員與資源配置，以更好地契合2027財年核心戰略目標的重組舉措」。

該公司還將為告別任職逾三年的首席執行長埃申巴赫（Carl Eschenbach）支付一筆不菲的費用。Workday於2月9日宣布，在埃申巴赫於2024年2月成為唯一首席執行長之前，他曾與布希里（Aneel Bhusri）共同擔任首席執行長，而布希里現將重新執掌公司最高職位。

根據Workday與埃申巴赫的離職協議，他將獲得數萬份限制性股票單位的加速歸屬；以當前每股約153美元的股價計算，這筆收益將達數百萬美元。此外他還將獲得約260萬美元現金遣散費，以及約94萬1000美元的「額外獎金遣散費」。

這筆股票本可價值更高。今年投資者持續打壓Workday估值，僅過去一個月股價就暴跌26%，市值蒸發約150億美元（2月4日宣布裁員時市值僅縮水100億美元）。在人工智慧 （AI）工具崛起背景下，該公司及部分software-as-a-service（軟體即服務）同行正苦於提振投資者信心。