我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

富比世美國250大創新者 馬斯克居首 黃仁勳躋身第5

東灣科技公司Workday裁數百人 執行長獲350萬遣散費

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區SaaS科技公司Workday今日宣佈裁員數百人，CEO獲350萬美元遣散費。(Workday臉書）
灣區SaaS科技公司Workday今日宣佈裁員數百人，CEO獲350萬美元遣散費。(Workday臉書）

據媒體SFGATE報導，以人力資源和薪資管理工具聞名的灣區科技巨頭Workday近日宣布裁員數百人並更換執行長。

該公司2月4日向證券管理委員會（Securities and Exchange Commission）提交的文件顯示，此輪裁員規模達2%，主要涉及客戶服務團隊中「非營收崗位」（non-revenue generating roles）。SFGATE周二（10日）獲得Workday的「工人調整和再培訓通知法」（WARN）文件（大規模裁員時必須提交），其中列明布利桑頓總部將裁減154人。

Workday在2025年1月公布員工總數超過2萬400人，但同年2月已裁員逾1700人。若此後員工規模基本持平，本次2%的裁員預計將涉及約375名員工。Workday在2月4日的公告中表示將繼續招聘。

WARN文件揭示了更清晰的裁員圖景。在Stoneridge購物中心旁的總部，Workday將裁撤兩名副總裁（vice presidents）、七名高級總監（senior directors）及大批基層員工。其中包括34名質量保證工程師及其八名主管，另有若干業務分析師、項目經理、銷售人員等職位將被削減。

Workday拒絕回答SFGATE關於裁員補償方案及裁員原因的提問，但該公司2月4日向證券交易委員會提交的文件顯示，預計將支付約4000萬美元用於遣散費及福利，裁員將在當前財季內完成。文件將團隊調整描述為「旨在優化人員與資源配置，以更好地契合2027財年核心戰略目標的重組舉措」。

該公司還將為告別任職逾三年的首席執行長埃申巴赫（Carl Eschenbach）支付一筆不菲的費用。Workday於2月9日宣布，在埃申巴赫於2024年2月成為唯一首席執行長之前，他曾與布希里（Aneel Bhusri）共同擔任首席執行長，而布希里現將重新執掌公司最高職位。

根據Workday與埃申巴赫的離職協議，他將獲得數萬份限制性股票單位的加速歸屬；以當前每股約153美元的股價計算，這筆收益將達數百萬美元。此外他還將獲得約260萬美元現金遣散費，以及約94萬1000美元的「額外獎金遣散費」。

這筆股票本可價值更高。今年投資者持續打壓Workday估值，僅過去一個月股價就暴跌26%，市值蒸發約150億美元（2月4日宣布裁員時市值僅縮水100億美元）。在人工智慧（AI）工具崛起背景下，該公司及部分software-as-a-service（軟體即服務）同行正苦於提振投資者信心。

裁員 灣區 人工智慧

上一則

Sprouts進駐金山 貼身肉搏戰Trader Joe's

下一則

男子米慎區街頭扔酒精燃燒瓶 當場被捕

延伸閱讀

擁抱戰爭的川粉 是否願意擁抱難民？

擁抱戰爭的川粉 是否願意擁抱難民？
移民專頁／遭裁員 EB-1A不一定失效

移民專頁／遭裁員 EB-1A不一定失效
日本生活超市Tokyo Central進軍東灣 有手捲壽司吧

日本生活超市Tokyo Central進軍東灣 有手捲壽司吧
華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減

華郵裁員三分之一 編採大改革 關閉體育版、國際新聞大幅縮減
華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

華盛頓郵報傳出將大裁員 已通知今天在家等候視訊會議

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃