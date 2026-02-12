舊金山教師大罷工持續 5萬學生停課 復課時間未定

我的頻道

記者李怡、編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山教師罷工行動11日進入第三天，暫無達成協議的跡象。（美聯社）
舊金山聯合教育工作者協會（United Educators of San Francisco）發起的教師罷工已進入第三天，舊金山聯合學區（SFUSD）全市公立學校11日（周三）持續停課，影響近5萬名學生及其家庭。教師工會與校區之間的薪資、醫療福利與教育人力等關鍵合約分歧尚未取得實質突破，談判仍在進行中，短期內復課時間未定。

舊金山紀事報報導，舊金山聯合學區10日準備提出最新方案，工會「舊金山教育工作者聯盟」（United Educators San Francisco）領導人卻在晚間10時中止談判，告知將於11日重返談判桌。

工會領導人10日晚上11時發布了一則談判最新進展的訊息說：「我們的城市和工會成員團結一心，我們知道舊金山聯合學區有足夠的資金來優先達成一份公平的合約。但是，學區仍然缺乏達成以學生及其需求為中心的協議的緊迫感。」

對此，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表達了不滿，敦促雙方重回談判桌。：「我要求教育工作者和學區回到談判桌前，一直待到達成協議為止。」

據了解，雙方11日一直談判到下午，但不清楚他們還會談判多久。

金山近50年來首次大規模教師工會全面罷教，約有6000名教師放下講台，走上街頭表達訴求。由於學區與工會在合約談判中未能達成一致，所有約120所公立學校從周一（9日）起陸續關閉，全市學生至今仍無法返校上課。

工會方面要求在未來兩年內給予教師9%加薪並提供完善的家庭醫療保險，以應對舊金山高昂的生活成本。但校區反提出較低的加薪幅度及醫療津貼方案，雙方在薪資與福利制度的核心問題上仍存顯著落差。

舊金山教師大罷工持續，五萬學生續停課 ，未見協議突破。（受訪者供圖）
舊金山教師大罷工持續，五萬學生續停課 ，未見協議突破。（受訪者供圖）

舊金山校監史瑞慶（Maria Su）表示，校區願意努力達成協議並強調提出的方案已盡可能兼顧財務責任，但也承認學區目前正面臨龐大的財政短缺壓力。

史瑞慶11日舉行記者會表示，目前擺在檯面上的方案「非常優厚」，薪資和醫療福利都大幅提升：「這是對舊金山教育及學生家庭的投資。」

史瑞慶說，學區仍面臨財政危機，每增加一項支出，就必須削減其他開支來彌補。「目前的現實是：我們的資金並不充裕。州政府仍對學區的支出擁有控制權，必須對每一筆交易負責。」

對許多家長而言，罷工帶來的物流與生活壓力已成顯著挑戰。許多家庭需臨時調整照顧與作息安排，同時尋找替代托育與教育資源。不少家長在疫情後初次面臨長時間停課的困境，對何時復課感到焦慮與無奈。

儘管停課帶來不便，罷工行動仍獲得廣泛支持。教師與支持者昨天在Mission Dolores Park等地集會，表達對公立教育資源與教職人員合理待遇的訴求。工會也計畫於周四在Embarcadero Plaza舉行大型集會，這顯示工會預期罷工將持續。

目前雙方談判仍有多項議題待解，包括醫療保險覆蓋範圍、特殊教育人力配置與長期教育穩定性等。工會代表批評校區在談判中缺乏迫切感，而校方則強調必須在現有預算困境下尋求可持續方案。

舊金山教師大罷工持續，五萬學生續停課 ，未見協議突破。（記者李怡/攝影）
舊金山教師大罷工持續，五萬學生續停課 ，未見協議突破。（記者李怡/攝影）

