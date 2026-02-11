農曆新年前夕 警方加強華埠巡邏 籲民眾防詐防盜

農曆新年前夕，舊金山加強華埠巡邏，籲民眾防詐防盜。（記者李怡╱攝影）

為迎接即將到來的農曆馬年新春，舊金山 市公共安全官員與華埠 社區夥伴10日在華埠地標龍門前，舉行「農曆新年治安與防罪記者會」，提前向民眾說明節慶期間的治安部署，並提醒商家與市民提高防詐、防盜意識，安心過年。

本次記者會由市長羅偉（Daniel Lurie ）領銜出席，與警察局長劉力一（Derrick Lew）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、市府律師邱信福（David Chiu）、市議會議長孟達文（Rafael Mandelman），以及第三區市議員李爾德（Danny Sauter）及多位華埠社區領袖共同出席，並在會後展開商戶走訪，與商家面對面交流防罪措施。

警方表示，農曆新年期間，舊金山警察局（SFPD）將在華埠及全市重要人流區域加強步巡與車巡，並部署便衣警力，確保節慶活動與商業區安全。警方同時呼籲民眾，無論案件大小，務必即時報案，以利警方掌握治安狀況、即時應對。

針對語言障礙問題，警方特別強調，SFPD 提供全天候、24小時的語言協助服務，無論是現場協助或透過電話翻譯專線，有限英語能力（LEP）的市民都能獲得即時語言支援，警方呼籲呼籲社區稱，「語言絕不是不報案的理由」。

舊金山警局表示，每逢農曆新年，詐騙 、勒索、入室盜竊與搶劫等案件風險也可能升高。SFPD 將持續推動全市防詐與防罪宣導行動，特別針對亞裔商家與節慶活動參與者，加強教育與提醒，協助民眾辨識常見詐騙手法，降低受害風險。

市府官員與社區代表呼籲，農曆新年是闔家團聚、社區共慶的重要時刻，期盼在政府、警方與社區的共同努力下，讓華埠與全市居民都能在安全、安心的環境中迎接新的一年。