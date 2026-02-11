我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

農曆新年前夕 警方加強華埠巡邏 籲民眾防詐防盜

記者李怡╱舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
農曆新年前夕，舊金山加強華埠巡邏，籲民眾防詐防盜。（記者李怡╱攝影）
農曆新年前夕，舊金山加強華埠巡邏，籲民眾防詐防盜。（記者李怡╱攝影）

為迎接即將到來的農曆馬年新春，舊金山市公共安全官員與華埠社區夥伴10日在華埠地標龍門前，舉行「農曆新年治安與防罪記者會」，提前向民眾說明節慶期間的治安部署，並提醒商家與市民提高防詐、防盜意識，安心過年。

本次記者會由市長羅偉（Daniel Lurie ）領銜出席，與警察局長劉力一（Derrick Lew）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、縣警長宮本（Paul Miyamoto）、市府律師邱信福（David Chiu）、市議會議長孟達文（Rafael Mandelman），以及第三區市議員李爾德（Danny Sauter）及多位華埠社區領袖共同出席，並在會後展開商戶走訪，與商家面對面交流防罪措施。

警方表示，農曆新年期間，舊金山警察局（SFPD）將在華埠及全市重要人流區域加強步巡與車巡，並部署便衣警力，確保節慶活動與商業區安全。警方同時呼籲民眾，無論案件大小，務必即時報案，以利警方掌握治安狀況、即時應對。

針對語言障礙問題，警方特別強調，SFPD 提供全天候、24小時的語言協助服務，無論是現場協助或透過電話翻譯專線，有限英語能力（LEP）的市民都能獲得即時語言支援，警方呼籲呼籲社區稱，「語言絕不是不報案的理由」。

舊金山警局表示，每逢農曆新年，詐騙、勒索、入室盜竊與搶劫等案件風險也可能升高。SFPD 將持續推動全市防詐與防罪宣導行動，特別針對亞裔商家與節慶活動參與者，加強教育與提醒，協助民眾辨識常見詐騙手法，降低受害風險。

市府官員與社區代表呼籲，農曆新年是闔家團聚、社區共慶的重要時刻，期盼在政府、警方與社區的共同努力下，讓華埠與全市居民都能在安全、安心的環境中迎接新的一年。

華埠 舊金山 詐騙

上一則

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

下一則

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

延伸閱讀

舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議

舊金山教師罷工 公校周二持續停課 羅偉籲盡快達成協議
挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%

挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%
羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課
提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人

提升舊金山形象 羅偉協商蘋果名人
羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

羅偉上任屆滿一年 個人資金用於市政成常規作法

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返