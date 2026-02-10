挺過倒閉潮 舊金山Metreon購物中心易主 出租率達92%

相較多數市中心零售空間在疫情後陷入空置，Metreon表現相對穩健，目前出租率達92%。（取自Metreon官網）

在市中心商業接連關閉的陰霾下，位於第四街、以Target 與AMC電影院 為主力的Metreon購物中心，近日完成出售交易，成為投資人重新看好舊金山 核心區復甦的重要指標。

地產公司TMG Partners與Bridges Capital於本周一完成對這棟四層樓、約32萬平方呎物業的收購。該物業原由放款機構Acore Capital持有，其高層曾任職於前業主Starwood。雙方未公開成交價格，但該物業先前市府評估價為1億5070萬元。

相較多數市中心零售空間在疫情後陷入空置，Metreon表現相對穩健，目前出租率達92%。其地利之便在於鄰近馬士孔尼中心（Moscone Center），過去一年展會訂單強勁，上周超級盃期間更湧入大量球迷。相形之下，附近的San Francisco Centre則已全面空置，並於上月關閉，TMG也正評估是否參與該物業競標。

TMG總裁暨投資長柯查斯基（Benjamin Kochalski）表示，Metreon的吸引力來自「我們正在看到的城市復甦跡象」，並強調，TMG與Bridges「對舊金山的回歸充滿信心」。

作為主力租戶之一，Target數年前已續約10年，儘管該路口去年通報多達682起竊盜案件；AMC電影院則持續營運其內的15個影廳，其中包括全美最高規格的IMAX銀幕。目前一樓臨街仍有約1萬1000平方呎空置空間，內部美食街亦有部分店面待租。

新東家表示，將與場域營造團隊Skylight合作，重新規畫四樓City View活動空間，預計3至6個月完成。至於美食街是否調整，仍在評估中。

由於Metreon土地屬市府所有，新業主須透過地租合約向市府支付租金。對此，舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明指出，這項投資是「對市中心復甦投下的重要信任票」，並稱Metreon仍是吸引市民與遊客的重要樞紐。

TMG目前也正與Macy’s合作，研議重塑聯合廣場旗艦店用途。不過，挑戰仍在，包括辦公室空置率接近歷史新高、市府預算缺口可能超過10億元，以及BART與Muni面臨的交通資金危機。

柯查斯基坦言，投資信心與結構性問題並存，「市場確實出現樂觀與興趣，但仍有許多長期問題需要解決」。

成立於2024年的Bridges Capital近來積極布局舊金山市中心地產，已收購Sansome街與Montgomery街多處辦公大樓，並與TMG聯手購入新Montgomery街物業。Bridges創辦人博茲（Brandon Boze）表示，Metreon是Yerba Buena社區的重要地標，未來將持續強化其對居民與訪客的吸引力。