喜迎馬年 生肖馬雕塑亮相加州社區超市

幸運加州迎馬年，生肖馬雕塑亮相社區超市，州參議員威善高到場致詞。（記者李怡／攝影）

農曆新年氣氛持續升溫，灣區連鎖超市 Lucky California 6日中午在舊金山 Sloat Boulevard門市舉辦「馬年生肖雕塑揭幕儀式」，以一座色彩繽紛、造型活潑的大型馬年雕塑，搭配醒獅表演，與社區民眾一同迎接農曆新年。活動吸引不少顧客與附近居民駐足圍觀、拍照打卡，現場洋溢濃厚年味。

加州 州參議員威善高（Scott Wiener）亦到場出席並致詞。他表示，農曆新年對舊金山及加州多元族裔社區具有重要意義，不僅象徵家庭團聚與新的開始，也展現了亞裔社群長期以來對城市文化與經濟的貢獻。他肯定Lucky California多年來支持華人 新年慶會與社區活動，讓農曆新年的文化走進日常生活場域，成為所有居民共享的節慶。

主辦單位指出，Lucky California長期贊助舊金山華人新年慶會與花車遊行，今年特別以「馬」為主題打造全新生肖雕塑，象徵力量、活力與成功，希望透過將節慶藝術裝置設置在社區超市中，讓不同族裔的顧客在日常採買時，也能感受到農曆新年的喜慶與祝福。

活動現場由梁氏白鶴醒獅團（Leung’s White Crane Lion Dance）帶來精采舞獅表演，鑼鼓聲此起彼落，賣場內高掛紅燈籠與新年吊飾，年節氛圍十足。不少民眾一邊購物、一邊與馬年雕塑合影留念，場面熱鬧溫馨。

有顧客表示，平時只是來超市買菜，沒想到能遇到如此隆重的農曆新年活動，「感覺特別有過年的氣氛，也讓孩子更認識生肖文化。」也有非華裔居民指出，透過這類社區活動，更能了解農曆新年的象徵意義，感受到舊金山的多元與包容。