日本生活超市Tokyo Central進軍東灣 有手捲壽司吧

日本 生活超市品牌Tokyo Central（Marukai Corporation）於東灣艾姆瑞維爾（Emeryville）知名複合式商圈Bay Street Emeryville開設全美第15家門市，也是品牌在北加州 的第二個據點，開幕活動1月31日舉行，不少東灣亞裔 民眾到場，氣氛相當熱鬧。

Tokyo Central母公司Marukai Corporation總裁Koichi Toyo表示，艾姆瑞維爾位於屋崙（又譯奧克蘭）與柏克萊之間，以公共藝術、步行友善街區與自行車路網聞名，Bay Street Emeryville融合購物、餐飲與娛樂的開放式街區設計，是Tokyo Central打造沉浸式日式體驗的理想據點，與Tokyo Central所重視的全球飲食視野與創意生活方式高度契合，期待透過道地的日本商品與體驗，成為社區生活的一部分。

日本生活超市品牌Tokyo Central於東灣艾姆瑞維爾知名複合式商圈Bay Street Emeryville開設全美第15家門市，不少東灣亞裔民眾到場，氣氛相當熱鬧。（Tokyo Central提供）

Tokyo Central Emeryville總面積4萬呎，其中包含長達1625呎的手捲壽司吧，展現品牌理念，顧客也可透過超市深入了解日本「一湯三菜」的飲食哲學、季節性食材選擇，以及精選廚具所展現的料理美學，並感受源自日本的 「款待之心（Omotenashi）」。

Tokyo Central門市內的Hand Roll Factory手捲壽司吧採用現代化單捲現做概念，每一捲皆於顧客食用完前一捲後現場製作，確保最佳新鮮口感。壽司米選用日本進口「一目惚」米，搭配現烤有明海苔；食材包含新鮮藍鰭鮪魚、以利尻昆布高湯製成的醋，以及特調醬油，山葵更以超低溫現磨，完整保留香氣與辛香層次。此外，亦提供精緻外帶散壽司（Chirashi Sushi），讓忙碌消費者兼顧便利與品質。