格林「被交易」 與勇士真的要分了？

2月3日晚，缺少柯瑞 、巴特勒、庫明加的金州勇士隊，以近乎20分的分差敗給東部新銳費城76人隊。比賽尚未結束，看台上已有不少球迷提前離場，而這場看似「無關緊要」的失利，並未在這座城市激起太多波瀾。

當下的舊金山，正被鋪天蓋地的體育賽事與新聞所淹沒。超級盃即將在此登場，NBA 重量級球員的交易新聞也源源不斷地推送到城市中的每一部手機。資訊的過載，反而迫使人們將注意力集中回一個、也是唯一真正重要的問題上：勇士，究竟能否在有限的時間內，找到那位能幫助柯瑞衝擊或許是生涯最後一冠的「二當家」。

從勇士管理層釋放出的訊號來看，他們願意為此付出一切可動用的資產，其中甚至包括陪伴球隊14年的功臣，德拉蒙德格林（Draymond Green）。

本周起，聯盟交易傳聞急遽升溫。勇士成為追求「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的頭號競爭者，且為配平這位冠軍球員，格林的名字首次出現在交易天平上。

格林在3日的賽後記者會上表示，他曾與主教練科爾短暫討論此事。「那一刻對我來說，一切才真的變得現實起來，」格林說，「我在想：『喔，也許我應該比現在更擔心一點這件事。』我其實沒有真的開始擔心，但我心裡是想：『好吧，這真挺有意思的。』」

「這就是門生意。」格林說，「我進入聯盟以來從來沒有被交易過，但這種事可能發生在任何人身上。但我就是不明白他們（勇士）為什麼要這麼做。」

格林這場長達將近15分鐘的記者會，成為他與金州勇士長期合作關係或許真的即將畫下句點的跡象。NBA交易截止日為周四中午，而重磅交易已在周二正式啟動，包括快艇 將後衛哈登送往克里夫蘭，以及曼菲斯把前鋒傑克森二世交易到猶他。

但無論哈登或傑克森成就多高，都無法與格林的履歷相比。他與柯瑞、湯普森聯手，將勇士從NBA的谷底帶入真正的王朝，在八個賽季（2015至2022年）中拿下四座總冠軍。

下個月將滿36歲的格林，九度入選年度最佳防守陣容、四屆全明星，並於2016-17賽季拿下年度最佳防守球員。然而，當他被問到是否可能向隊友道別時，格林毫不遲疑地回應。

「這是我以前從來沒有經歷過的事情，所以我其實沒有什麼可以參考，」他說。「但我想大家想知道的是我對這件事的感受，我是不是因此而不開心？一點也沒有。如果那是對球隊最好的選擇，那就是對球隊最好的選擇。我不是那種會說：『唉，他們把我給坑了！』的人。我真的沒有這樣的感覺。」