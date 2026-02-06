我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

前屋崙警長米切爾 將任佛利蒙警長

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前屋崙警察局長米切爾出任佛利蒙市警長。（本報檔案照）
前屋崙警察局長米切爾出任佛利蒙市警長。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，佛利蒙市政府周四（5日）上午確認，前屋崙警察局長米切爾（Floyd Mitchell）即將執掌該市警隊。

隨著前局長華盛頓（Sean Washington）於2025年8月退休，佛利蒙市領導層的此次任命為歷時數月的新任警察局長遴選畫上句號。

米切爾上任前僅在屋崙警局短暫任職，他在履職僅一年半後決定離職，使屋崙警局短命局長名單再添一員。該警局已受聯邦法院監督逾20年。

在米切爾任職期間，該部門因城市預算困境及長期存在的人才招募與留任問題而苦於人員短缺。10月初他宣布離職時，警隊僅剩636名警員，較其上任時減少80人。

儘管如此，屋崙犯罪率在其任期內顯著下降，契合新冠疫情期間犯罪率激增後全國犯罪率回落的趨勢。911報警響應時間也顯著提升，警員處理警情的速度較此前提升一倍。

米切爾離任前的最後舉措之一，是成功獲得屋崙警察委員會批准：警員在追捕時速超過50哩（約80公里）時，無需事先獲得主管批准即可啟動追捕程序。鑑於屋崙警方批評者長期抵制追捕政策改革，此舉標誌著這位警長取得重大勝利。

米切爾即將加入規模較小的佛利蒙警局，該部門正致力於解決警員留任難題。近年來佛利蒙市為新警員提供10萬美元簽約獎金，並實施雙倍加班激勵及2%薪資漲幅。米切爾的任命源於上月市政府與工會達成的警務新合約，其中包含1.3%的「生活成本」漲幅。

市長薩爾萬（Raj Salwan）表示，米切爾擁有「豐富的經驗」，將助力領導該市警隊。

「我的目標是讓佛利蒙成為美國最安全的大城市，」 薩爾萬表示，「期待與他攜手維護公共安全，建立社區信任。」

此前成為該市首位黑人警察局長的華盛頓，去年6月宣布從佛利蒙警隊退休。據市政府透露，他以退休年金領取者身分繼續擔任臨時局長，時薪約174美元，年限額為960小時。同時，加州公務員退休系統數據顯示，他每月領取2萬2669美元養老金。

2023年華盛頓年薪為36萬1249美元。根據該市2025年最新薪酬標準，警長年薪可超過36萬7000美元。

市政府表示，在米切爾的正式就任日期公布前，華盛頓將繼續擔任代理警長職務。

屋崙 退休 加州

上一則

「幸運盧克」豎圍欄 威脅開槍阻擋居民去海灘

下一則

Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多

延伸閱讀

總部均位於屋崙 兩大企業提供90萬元助培訓警員

總部均位於屋崙 兩大企業提供90萬元助培訓警員
樊振東全英文受訪 談到新外號Funny 眼睛笑成一條縫

樊振東全英文受訪 談到新外號Funny 眼睛笑成一條縫
美斡旋談判之際戰火未歇 俄烏新年互控攻擊平民目標

美斡旋談判之際戰火未歇 俄烏新年互控攻擊平民目標
雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸

雪梨海灘血案後 以色列外長呼籲猶太人回歸
前NASCAR賽車手比夫爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

前NASCAR賽車手比夫爾與家人搭飛機 北卡州墜毀

熱門新聞

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留