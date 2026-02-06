前屋崙警長米切爾 將任佛利蒙警長

前屋崙警察局長米切爾出任佛利蒙市警長。（本報檔案照）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，佛利蒙市政府周四（5日）上午確認，前屋崙 警察局長米切爾（Floyd Mitchell）即將執掌該市警隊。

隨著前局長華盛頓（Sean Washington）於2025年8月退休 ，佛利蒙市領導層的此次任命為歷時數月的新任警察局長遴選畫上句號。

米切爾上任前僅在屋崙警局短暫任職，他在履職僅一年半後決定離職，使屋崙警局短命局長名單再添一員。該警局已受聯邦法院監督逾20年。

在米切爾任職期間，該部門因城市預算困境及長期存在的人才招募與留任問題而苦於人員短缺。10月初他宣布離職時，警隊僅剩636名警員，較其上任時減少80人。

儘管如此，屋崙犯罪率在其任期內顯著下降，契合新冠疫情期間犯罪率激增後全國犯罪率回落的趨勢。911報警響應時間也顯著提升，警員處理警情的速度較此前提升一倍。

米切爾離任前的最後舉措之一，是成功獲得屋崙警察委員會批准：警員在追捕時速超過50哩（約80公里）時，無需事先獲得主管批准即可啟動追捕程序。鑑於屋崙警方批評者長期抵制追捕政策改革，此舉標誌著這位警長取得重大勝利。

米切爾即將加入規模較小的佛利蒙警局，該部門正致力於解決警員留任難題。近年來佛利蒙市為新警員提供10萬美元簽約獎金，並實施雙倍加班激勵及2%薪資漲幅。米切爾的任命源於上月市政府與工會達成的警務新合約，其中包含1.3%的「生活成本」漲幅。

市長薩爾萬（Raj Salwan）表示，米切爾擁有「豐富的經驗」，將助力領導該市警隊。

「我的目標是讓佛利蒙成為美國最安全的大城市，」 薩爾萬表示，「期待與他攜手維護公共安全，建立社區信任。」

此前成為該市首位黑人警察局長的華盛頓，去年6月宣布從佛利蒙警隊退休。據市政府透露，他以退休年金領取者身分繼續擔任臨時局長，時薪約174美元，年限額為960小時。同時，加州 公務員退休系統數據顯示，他每月領取2萬2669美元養老金。

2023年華盛頓年薪為36萬1249美元。根據該市2025年最新薪酬標準，警長年薪可超過36萬7000美元。

市政府表示，在米切爾的正式就任日期公布前，華盛頓將繼續擔任代理警長職務。