迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業

聖塔克拉拉市在第60屆超級盃開賽前頒布政策，禁止ICE人員進入市府物業。(Levi's Stadium臉書)

導因於倡議人士與居民擔憂，灣區 會在超級盃 比賽當周成為ICE突襲移民 的目標，聖塔克拉拉市在超級盃開賽前、緊急頒布政策，以防止聯邦執法人員利用市屬土地進行移民執法活動。

聖荷西信使報報導，大批執法人員、包括聯邦執法人員，將湧入國家美式足球聯盟(NFL)超級盃今年最大賽事的灣區所在場地，時值川普政府去年10月曾威脅、可能在比賽期間進行與移民相關的行動，導致許多期待第60屆超級盃(Super Bowl LX)賽事的當地居民，蒙上一層陰影。

代表李維體育場(Levi's Stadium)周圍選區的聖塔克拉拉副市長岡薩雷斯(Albert Gonzalez)指出，曾與一些人談過，他們透露害怕待在這個區域。

3日晚間，聖塔克拉拉市議會發表聲明，支持該市的移民社區，並通過設立「無移民執法局區域」(ICE-free zones)，借鏡效仿灣區從聖荷西到阿拉米達縣等地已實施的類似區域。

在這項政策下，聯邦執法人員將被禁止使用市屬物業，包括停車場、車庫和其他空地，以其作為民事移民執法行動的集結地。市府計畫，在這些區域周圍張貼標誌並設置實體屏障，這些標誌並將提供給想要阻止移民執法人員、在他們私人土地上開展行動的商業與其他土地所有者。

然而，這項政策不適用於任何已簽訂租賃或合約的市屬物業。市府官員計畫與相關業者會面，討論在這些地點實施政策的可能性。

距離超級盃僅剩幾天，市府官員希望在6月和7月李維體育場舉辦的6場國際足總世界盃比賽(FIFA World Cup)之前，重新審視這項政策。

儘管NFL與聖塔克拉拉市府官員本周發表聲明指出，負責每場超級盃保安工作的國土安全部、不會在該地區開展移民執法行動，但在3日晚間市議會上，這個說法並未能安撫居民。

NFL首席保安長拉尼爾(Cathy Lanier)表示，在超級盃期間，沒有已計畫的ICE或移民執法行動。但她拒絕回答，有關若情況發生變化，他們是否會收到任何可能的移民執法行動通知。聖塔克拉拉市警察局長摩根(Corey Morgan)上周也在線上影片發布類似的發言，表示按照慣例，不確認、否認或猜測其他機構的出現或活動。