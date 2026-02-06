我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

迎超級盃 聖塔克拉拉市禁ICE進市屬物業

編譯組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖塔克拉拉市在第60屆超級盃開賽前頒布政策，禁止ICE人員進入市府物業。(Levi's Stadium臉書)
聖塔克拉拉市在第60屆超級盃開賽前頒布政策，禁止ICE人員進入市府物業。(Levi's Stadium臉書)

導因於倡議人士與居民擔憂，灣區會在超級盃比賽當周成為ICE突襲移民的目標，聖塔克拉拉市在超級盃開賽前、緊急頒布政策，以防止聯邦執法人員利用市屬土地進行移民執法活動。

聖荷西信使報報導，大批執法人員、包括聯邦執法人員，將湧入國家美式足球聯盟(NFL)超級盃今年最大賽事的灣區所在場地，時值川普政府去年10月曾威脅、可能在比賽期間進行與移民相關的行動，導致許多期待第60屆超級盃(Super Bowl LX)賽事的當地居民，蒙上一層陰影。

代表李維體育場(Levi's Stadium)周圍選區的聖塔克拉拉副市長岡薩雷斯(Albert Gonzalez)指出，曾與一些人談過，他們透露害怕待在這個區域。

3日晚間，聖塔克拉拉市議會發表聲明，支持該市的移民社區，並通過設立「無移民執法局區域」(ICE-free zones)，借鏡效仿灣區從聖荷西到阿拉米達縣等地已實施的類似區域。

在這項政策下，聯邦執法人員將被禁止使用市屬物業，包括停車場、車庫和其他空地，以其作為民事移民執法行動的集結地。市府計畫，在這些區域周圍張貼標誌並設置實體屏障，這些標誌並將提供給想要阻止移民執法人員、在他們私人土地上開展行動的商業與其他土地所有者。

然而，這項政策不適用於任何已簽訂租賃或合約的市屬物業。市府官員計畫與相關業者會面，討論在這些地點實施政策的可能性。

距離超級盃僅剩幾天，市府官員希望在6月和7月李維體育場舉辦的6場國際足總世界盃比賽(FIFA World Cup)之前，重新審視這項政策。

儘管NFL與聖塔克拉拉市府官員本周發表聲明指出，負責每場超級盃保安工作的國土安全部、不會在該地區開展移民執法行動，但在3日晚間市議會上，這個說法並未能安撫居民。

NFL首席保安長拉尼爾(Cathy Lanier)表示，在超級盃期間，沒有已計畫的ICE或移民執法行動。但她拒絕回答，有關若情況發生變化，他們是否會收到任何可能的移民執法行動通知。聖塔克拉拉市警察局長摩根(Corey Morgan)上周也在線上影片發布類似的發言，表示按照慣例，不確認、否認或猜測其他機構的出現或活動。

移民 超級盃 灣區

上一則

「幸運盧克」豎圍欄 威脅開槍阻擋居民去海灘

下一則

Claude超級盃廣告笑ChatGPT賣廣告 OpenAI嗆：光德州用戶就比你多

延伸閱讀

聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽

聖荷西PayPal Park獲選承辦 2028洛杉磯奧運足球比賽
聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過

聖荷西市民肯定執政 對馬漢參選州長高興又難過
2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣

2nd STREET進駐聖荷西 初期僅收不賣
聖荷西今年首起凶案 17歲少年遭槍殺

聖荷西今年首起凶案 17歲少年遭槍殺
聖荷西3級火警 2層樓空置建築陷火海

聖荷西3級火警 2層樓空置建築陷火海

熱門新聞

動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
房地產經紀人收到大量想在超級盃舉行期間租住這棟薩拉度加Goetting Court豪宅的詢問。（取自realtor.com網站）

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

2026-02-01 13:55
薩拉度加市現已禁止住宅短期租賃，此為一般短租屋照片，不在薩拉度加。（本報檔案照）

薩拉度加住宅短期租賃違法 首次警告罰1500元 第三次5000元

2026-01-31 01:18
專家認為加州富人稅對大多數購屋者的直接影響可能有限。示意圖。(圖／Copilot AI生成)

富人稅嚇跑富豪 經濟學家：灣區房價仍難跌

2026-02-02 16:25
司法部網站上30日公布丁林偉罪行大綱。(翻攝自justice.gov)

谷歌前工程師丁林偉 竊取數千頁機密文件定罪

2026-01-30 18:00
金門大橋。Image by Zahid Lilani from Pixabay

北加州聖拉蒙地區地震頻繁 最大震級達4.2級

2026-02-02 13:42

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留